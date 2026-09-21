Mitteilung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Erfolge für ABO Energy in der Wind-Ausschreibung ABO Energy hat sich in der August-Ausschreibung der Bundesnetzagentur erneut erfolgreich behauptet. Für drei Windenergieprojekte mit einer Gesamtleistung von 102,2 Megawatt erhielt das Unternehmen den Zuschlag. Die Bundesnetzagentur vergab insgesamt 237 Zuschläge mit einer Gesamtleistung von rund 2,5 Gigawatt. Berücksichtigt wurden der Windpark Bentheim Süd in Niedersachsen (7 x Siemens Gamesa SG 7.0-170, je 6,6 MW), der Windpark Rhein-Mosel in Rheinland-Pfalz (4 x Siemens Gamesa SG 7.0-170, je 7 MW) sowie der Repowering-Windpark Losheim im Saarland (4 x Nordex N163, je 7 MW). Die Inbetriebnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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