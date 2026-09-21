Werbung - Börsentag Zürich - die Messe für Börsenfans. Hier haben Sie wieder mal die Möglichkeit, sich rund um Kapitalmarkt und Börse zu informieren - beispielsweise auch mit einem Vortrag von Hans A. Bernecker. Thema: "Was bedeutet Rechtsruck an der Börse?". Wann und wo?
Samstag, 26. September 2026, im Kongresshaus Zürich
Für Ihr kostenfreies Ticket können Sie sich direkt beim Veranstalter registrieren:https://www.boersentag.ch/
Samstag, 26. September 2026, im Kongresshaus Zürich
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