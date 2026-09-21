Unterföhring (ots) -Schon zum Auftakt der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!", zu sehen ab dem 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One und zeitgleich auf RTL+, fliegen die Fetzen im Hause Koc/Ochsenknecht: Yeliz ist sauer, dass Jimi sich ihrer Meinung nach zu wenig in ihren Haushaltsalltag mit Töchterchen Snow einbringt und Jimi ist sauer, das Yeliz ihren Unmut öffentlich über Social Media kundtut. Man darf sich fragen: Mündet das erneute Patchwork-Drama in einen endgültigen Bruch zwischen Yeliz und Jimi, oder gibt es doch noch irgendwann Licht am Ende des Tunnels?Jimi stellt Yeliz wegen eines öffentlichen Social Media-Rundumschlags gegen ihn zur Rede. Dass die Medien deswegen nun wieder einmal negativ über ihn berichten, gefällt ihm gar nicht! "Ich dachte, wir hätten eine freundschaftliche Verbindung - aber das hast du damit leider versaut." Er plädiert lautstark dafür, familieninterne Dinge privat zu klären, doch Yeliz stellt klar: "Seit Wochen reden wir über dieses Thema. Es fuckt mich ab, dass ich mit allem allein bin." Geht Yeliz wirklich aus purer Verzweiflung mit den sensiblen Family-Themen an die Öffentlichkeit? "Ich habe Drama genug gehabt und möchte einfach, dass wir positiv als Team mit daran arbeiten", will Jimi deeskalieren. Doch Yeliz hat einen weiteren Verdacht, warum sich Jimi aus ihrer Sicht zu wenig um die Familie kümmert: Ist bei ihm etwa eine neue Frau im Spiel und setzt er deswegen andere Prioritäten? Jimi dreht den Spieß um und ist der Meinung: Yeliz ist eifersüchtig und teilt deswegen öffentlich gegen ihn aus! "Sorry, ich finde dich noch nicht mal attraktiv!", lautet ihr lapidarer Kommentar. Die Fronten scheinen verhärtet, dabei war nur ein halbes Jahr zuvor die Welt zwischen den beiden noch halbwegs in Ordnung.Nach all den öffentlichen Turbulenzen rund um seine Person hat Jimi ein großes Ziel: endlich ein wenig zur Ruhe zu kommen! Zu seinem 34. Geburtstag versammelt sich Yeliz' Familie, Töchterchen Snow und Mutter Natascha in Hannover. Endlich etwas heile Welt im Kreise der Familie? "Ich versuche ja schon oft, hier zu sein, aber ich muss halt Geld verdienen", stellt Jimi klar, als es am Küchentisch wieder einmal um seinen vollen Terminkalender geht. Er sieht die Gründe seiner häufigen Abwesenheit klar im Business-Stress in seiner Wahlheimat Dubai: "Ich wüsste nicht, wie ich das mit meiner Arbeit unter einen Hut bringen soll." Zu allem Überfluss steht bald auch noch der große Umzug von Yeliz in ihr neues Haus an, wo ein paar helfende Hände dringend gebraucht werden. Wird Jimi zumindest dafür ausreichend Zeit finden? "Dann suche ich mir eben andere Männer, die meine Wohnung streichen", macht Yeliz sich lieber schon mal einen Plan B.Yeliz' Wunsch ist klar: Sie sehnt sich nach einem klassischen Patchwork-Modell, bei dem sie und Jimi sich in Snows Betreuung phasenweise abwechseln und sie dadurch endlich etwas mehr "Me-Time" haben könnte. Ihr Problem: "Ich bin immer noch nicht an dem Punkt, an dem ich Jimi mit Snow allein lassen kann", traut sie ihrem Ex eine verantwortungsvolle Kinderbetreuung nicht im Entferntesten zu. So wird es mit Patchwork schwierig! Auch ihre Mutter Andrea, die sich um Snow kümmert, wenn Yeliz aus beruflichen Gründen nicht zu Hause sein kann, ist skeptisch: "Wie Snow tickt, welche Gefühle sie hat, wie er mit ihr umgehen muss - das weiß er nicht. Spielen kann jeder." Wie kann Jimi Pluspunkte sammeln, um die Gunst der Familie nachhaltig zurückzugewinnen? Während Yeliz auf einem Dreh ist, startet er einen neuen Versuch, sich zu beweisen... .- Trailer finden Sie hier- Weitere Infos zur Serie finden Sie hier- Fotos sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6ab0e175dc63a827fe9f071e)verfügbarB28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One mit jeweils einer der sechs neuen Episoden wöchentlich. Alle Episoden starten zeitgleich auf RTL+.Pressekontakt:betreuende PR-Agentur:FOOLPROOFED GmbHMarkus HermjohannesT: +49 178 251 532 8markus@foolproofed.deSky-Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6355690