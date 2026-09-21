* XAU Goldminen Index mit 14% im Plus* Mittelfristige Indikatoren für Gold geben Kaufsignal

Liebe Leser,



nach einem schnellen Anstieg im Januar 2026 setzte der Goldpreis zu einer geordneten und charttechnisch gesunden Korrektur an. Dem Vorsichtsprinzip folgend haben wir in der Anfangsphase dieser Korrektur in unseren Musterdepots hohe Gewinne bei Goldminenaktien realisiert und Kapazitäten für einen Neueinstieg im Edelmetallsektor geschaffen. Bei Silber und Silberminen sind wir sogar schon Ende Dezember 2025 ausgestiegen.



Den Tiefpunkt dieser Korrektur, die auf ein außergewöhnlich gutes Jahr 2025 für Gold- und Silberminenaktien folgte, hat der Goldpreis bereits hinter sich gelassen. Auch der Minensektor hat sich stark erholt. Einige vielversprechende Minenaktien zeigen inzwischen wieder bullishe Chartformationen und einige wenige sind sogar schon auf neue Hochs gestiegen. Mit dem schrittweisen Wiedereinstieg haben wir deshalb in den vergangenen Wochen schon begonnen. Mehr dazu lesen Sie in unserer Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe "Edelmetallaktien Teil V - Gold, Silber und Minenaktien nach der Korrektur", die am 29. September 2026 erscheinen wird.

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