Wien (www.anleihencheck.de) - Nach einer hinsichtlich neuer Datenveröffentlichungen unspektakulären Woche nimmt der Datenkalender diese Woche wieder etwas an Fahrt auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Mittelpunkt würden auf beiden Seiten des Atlantiks die PMI-Schnellschätzungen für September stehen. In der Eurozone habe im bisherigen Quartalsverlauf vor allem die robuste Entwicklung des Industrie-PMI überrascht. Nach einem starken Anstieg von 51,9 auf 52,7 Punkte im August werde eine Konsolidierung auf diesem Niveau erwartet. Prognostiziert werde ein Wert von 52,9 Punkten. Der PMI für den Dienstleistungssektor habe sich unterdessen eher seitwärts bewegt. Es werde davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung im laufenden Monat fortgesetzt habe. Erwartet würden 51,5 Punkte nach 51,6 Punkten im August. In den USA hätten die PMIs zuletzt ein noch eindeutigeres Bild gezeichnet. Beide Messgrößen hätten klar über der Marke von 50 Punkten gelegen - der Industrie-PMI bei 53,9 Punkten und der Dienstleistungs-PMI bei 56,5 Punkten. Daran dürfte sich nicht maßgeblich etwas geändert haben. ...

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