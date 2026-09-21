Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Vorwoche war zunächst geprägt von weiter steigenden Energiepreisen, die Zins- und Inflationssorgen angeheizt haben, und entsprechend steigenden Renditen sowohl hierzulande als auch in den USA, so die Analysten der Helaba.Mit der FOMC-Entscheidung sei aber eine Beruhigung eingetreten. Während die Renditen am kurzen Ende wegen der Erwartung steigender Leitzinsen erhöht seien, hätten die Renditen von Anleihen mit längeren Laufzeiten wieder nachgegeben. Es sei dabei aber nicht zu übersehen, dass das Renditeniveau dort weiterhin deutlich über den Leveln von Juli und August liege. In den nächsten Tagen stünden vor allem europäische Stimmungsbarometer des laufenden Monats an, während die Hauptaufmerksamkeit in den USA wohl dem Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter gelte. Insofern sei zunächst ein eher impulsloser Wochenauftakt zu erwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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