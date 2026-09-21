Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche war geprägt von der FOMC-Sitzung und der dort beschlossenen Zinserhöhung, so die Analysten der Helaba.Dieser Schritt sei richtig und wichtig gewesen, denn nur so könnte die Notenbank ihre Entschlossenheit und Unabhängigkeit gegenüber der US-Regierung demonstrieren. Die Stimmung an den Finanzmärkten habe sich etwas stabilisiert. Das Umfeld bleibe jedoch angesichts der hohen - wenn auch zuletzt nicht weiter gestiegenen - Energiepreise sowie der anhaltenden Inflations- und Zinssorgen herausfordernd. Datenseitig stehe heute nichts Wichtiges an und auch morgen bleibe es zunächst ruhig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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