Berlin/Bonn (ots) -
Der Parteivorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat nach dem Wahlsieg seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern erklärt, seine Partei sei gesprächsbereit. Bei phoenix sagte Chrupalla: "Wir haben natürlich trotzdem den Regierungsauftrag und wir sind trotzdem zu Gesprächen bereit. Ich denke, das ist wichtig und das erwarten die Bürger, dass wir jetzt die Probleme lösen." Es gehe um Inhalte, erklärte Chrupalla weiter. So gäbe es "vielleicht auch Überschneidungen im sozialen Bereich, wo man mit der SPD durchaus mitstimmen kann." Dies habe man bereits in der Vergangenheit so gehalten und im Bundestag und in Landtagen "guten Anträgen zugestimmt". Dies erwarte der Wähler.
Das komplette Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6355765
Der Parteivorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat nach dem Wahlsieg seiner Partei in Mecklenburg-Vorpommern erklärt, seine Partei sei gesprächsbereit. Bei phoenix sagte Chrupalla: "Wir haben natürlich trotzdem den Regierungsauftrag und wir sind trotzdem zu Gesprächen bereit. Ich denke, das ist wichtig und das erwarten die Bürger, dass wir jetzt die Probleme lösen." Es gehe um Inhalte, erklärte Chrupalla weiter. So gäbe es "vielleicht auch Überschneidungen im sozialen Bereich, wo man mit der SPD durchaus mitstimmen kann." Dies habe man bereits in der Vergangenheit so gehalten und im Bundestag und in Landtagen "guten Anträgen zugestimmt". Dies erwarte der Wähler.
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