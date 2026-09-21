Die US-Technologiebranche könnte 2027 eine überraschende Gewinnkonstellation erleben: Der Speicherchip-Hersteller Micron könnte beim Nettogewinn an Microsoft vorbeiziehen. Entscheidend dafür sind allerdings nicht nur die aktuellen Rekordergebnisse, sondern vor allem die Entwicklung der Speicherpreise. Microns Gewinn explodiert Micron hat seine Profitabilität innerhalb weniger Quartale massiv gesteigert. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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