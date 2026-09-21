Die Berkshire-Hathaway-Aktie steht weiterhin ganz im Zeichen des vollzogenen Führungswechsels. Mit den ersten größeren Investitionen unter Greg Abel nimmt die Strategie des Unternehmens nach Warren Buffett zunehmend konkrete Formen an. Große Veränderungen bei Berkshire: Investmentlegende Warren Buffett ist als Verwaltungsratsvorsitzender zurückgetreten und zum Ehrenvorsitzenden geworden. Greg Abel führt das Unternehmen bereits operativ, während Howard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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