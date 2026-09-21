Bei SAP prallen gerade zwei Geschichten aufeinander. Während das Cloud-Geschäft weiter kräftig wächst, sorgt die Frage nach den Folgen von KI für Unsicherheit. Einige Analysten sehen diese Sorgen inzwischen aber gelassener und auch bei den Kurszielen bleibt noch Luft nach oben. Analysten werden bei der KI-Debatte entspannter Die Sorge, dass künstliche Intelligenz klassische Softwareangebote unter Druck setzen könnte, begleitet SAP schon seit Monaten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de