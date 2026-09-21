Die Roblox-Aktie hat ein sehr schwachen Jahr hinter sich, scheint aber seit einem Monat wieder in die Spur zu finden. Nicht ohne Grund: Das Unternehmen wächst über klassisches Gaming hinaus und entwickelt eine Plattform, die Gaming, soziale Interaktion, Content, Handel und Werbung miteinander verbindet. Die Sorgen der Anleger sind nachvollziehbar, insbesondere angesichts des langsameren Wachstums an Buchungen (Bookings) und der verhaltenen Prognose. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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