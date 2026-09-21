Bitcoin präsentiert sich weiter in bestechender Form. Seit den Tiefständen von Anfang Juli hat die älteste und wichtigste Kryptowährung mehr als +40% an Wert zugelegt. Zum Auftakt in die neue Handelswoche geht es für BTC um weitere +1% hinauf auf rund 82.000 US$. Ist der Bärenmarkt damit endgültig Geschichte oder sollten Anleger weiterhin auf der Hut sein? Mehrere Kaufsignale im Gleichschritt Vieles spricht inzwischen für eine nachhaltige Trendwende. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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