Vonovia steht mal wieder im Schlaglicht der Politik. Im vorbörslichen Handel am Montag gab die Aktie des Wohnungskonzerns auf der Handelsplattform Tradegate 1,4 Prozent nach gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag. Auslöser war der Ausgang der Berliner Landtagswahl. Enteignung als Wahlversprechen Elif Eralp von den Linken gewann die Wahl und macht aus ihrer Agenda kein Geheimnis. Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen und ein Mietendeckel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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