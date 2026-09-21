Berenberg hat das Kursziel für Bilfinger deutlich nach unten korrigiert. Von 92,50 € auf 63,00 € - das ist ein Rückgang von gut 31 Prozent. Die Einstufung bleibt trotzdem bei "Hold", Analyst Andreas Wolf sieht also keinen akuten Verkaufsdruck. Was dahintersteckt: die zunehmende Zurückhaltung der Kunden des Industriedienstleisters. Kunden halten sich zurück Bilfinger hat seine Jahresziele gesenkt. Das war der direkte Auslöser für Wolfs Neubewertung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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