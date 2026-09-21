SINGAPUR, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- KAYTUS, ein führender Anbieter von KI-Infrastrukturlösungen, gab heute ein umfangreiches Upgrade seiner Unternehmens-KI-Plattform MotusAI bekannt. Die neue Version ermöglicht es Unternehmen, "Token-Fabriken" vor Ort individuell zu entwickeln, zu verwalten und zu skalieren, KI-Agenten in der Produktion einzusetzen und sensible Daten innerhalb ihrer eigenen Infrastruktur zu behalten - und dies alles bei einer Senkung der jährlichen Betriebskosten im Zusammenhang mit Token um 30 % bis 50 %.

Die Herausforderung: Skalierung von KI-Agenten unter Wahrung der Kontrolle

Da sich die KI in Unternehmen von einfachen LLM-Abfragen hin zu autonomen Multi-Agenten-Systemen weiterentwickelt, werden Token zunehmend zur "Rechenwährung", die zentrale Geschäftsabläufe antreibt. Die unternehmensweite Einführung agentenbasierter KI in großem Maßstab rückt drei entscheidende infrastrukturelle Herausforderungen in den Fokus:

Sicherheits- und Compliance-Risiken: Durch die Übermittlung von proprietärem Quellcode, Kundendaten und zentraler Geschäftslogik über öffentliche Clouds und LLM-APIs können sensible Daten offengelegt und Risiken hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entstehen.

Durch die Übermittlung von proprietärem Quellcode, Kundendaten und zentraler Geschäftslogik über öffentliche Clouds und LLM-APIs können sensible Daten offengelegt und Risiken hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entstehen. Latenz und Servicezuverlässigkeit: Mehrstufige Schlussfolgerungsprozesse der Agenten und die Orchestrierung von Tools führen zu unvorhersehbaren Verkehrsspitzen. Ohne elastische Planung führen Engpässe bei den Rechenressourcen zu Verzögerungen bei der "Time to First Token" (TTFT) und verursachen fehlgeschlagene Anfragen, wodurch Service-Level-Vereinbarungen und die Benutzererfahrung beeinträchtigt werden.

Mehrstufige Schlussfolgerungsprozesse der Agenten und die Orchestrierung von Tools führen zu unvorhersehbaren Verkehrsspitzen. Ohne elastische Planung führen Engpässe bei den Rechenressourcen zu Verzögerungen bei der "Time to First Token" (TTFT) und verursachen fehlgeschlagene Anfragen, wodurch Service-Level-Vereinbarungen und die Benutzererfahrung beeinträchtigt werden. Unkontrollierte Token-Kosten: Eine unüberwachte Modellnutzung und fehlende Abteilungsquoten führen zu steigenden API-Kosten, wodurch Unternehmen keine klare Übersicht über die Ausgaben in den einzelnen Geschäftsbereichen haben.



MotusAI: Eine solide Grundlage für das durchgängige Token-Lebenszyklusmanagement

MotusAI begegnet diesen Herausforderungen mit einer sicheren, lokal installierten Infrastruktur, die die Erstellung, Verteilung und den Betrieb von Token vereint.

1. Datenhoheit in Unternehmen

MotusAI hält die Inferenzverarbeitung, die Modellgewichte und den Kontext innerhalb des Sicherheitsperimeters des Unternehmens und macht es somit überflüssig, auf die öffentliche Cloud zurückzugreifen. Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor können den Einsatz von KI ausbauen und dabei die Kontrolle über sensible Daten und Compliance-Richtlinien behalten.

2. Zuverlässige Servicequalität

MotusAI verwandelt lokale GPU-Cluster in eine ausfallsichere Engine zur Token-Erzeugung, die selbst bei Spitzenauslastung eine Reaktionszeit von unter einer Sekunde gewährleistet:

Hochgeschwindigkeits-Inferenz bei mehrstufigen Dialogen: Prefill-Decode (PD)-Disaggregation, dynamisches KV-Caching und dynamisches Batching reduzieren die TTFT und die End-to-End-Latenz und ermöglichen so blitzschnelle und reaktionsschnelle Interaktionen über mehrere Gesprächsrunden hinweg.

Prefill-Decode (PD)-Disaggregation, dynamisches KV-Caching und dynamisches Batching reduzieren die TTFT und die End-to-End-Latenz und ermöglichen so blitzschnelle und reaktionsschnelle Interaktionen über mehrere Gesprächsrunden hinweg. Ausfallsicherheit bei Spitzenauslastung: In Verbindung mit Inferenz-Laufzeitumgebungen wie vLLM und SGLang skaliert MotusAI die Rechenressourcen dynamisch auf der Grundlage von Echtzeit-Telemetriedaten zu TTFT, Token pro Sekunde (TPS) und GPU-Auslastungskennzahlen. Bei Produktionstests wurde die automatische Skalierung innerhalb von 21 Sekunden nach Erreichen des Spitzenverkehrsaufkommens aktiviert, wodurch die Kapazität innerhalb von zwei Minuten erfolgreich auf 16 Instanzen erweitert und die Einhaltung der SLA-Vorgaben automatisch wiederhergestellt wurde.

In Verbindung mit Inferenz-Laufzeitumgebungen wie vLLM und SGLang skaliert MotusAI die Rechenressourcen dynamisch auf der Grundlage von Echtzeit-Telemetriedaten zu TTFT, Token pro Sekunde (TPS) und GPU-Auslastungskennzahlen. Bei Produktionstests wurde die automatische Skalierung innerhalb von 21 Sekunden nach Erreichen des Spitzenverkehrsaufkommens aktiviert, wodurch die Kapazität innerhalb von zwei Minuten erfolgreich auf 16 Instanzen erweitert und die Einhaltung der SLA-Vorgaben automatisch wiederhergestellt wurde. Selbstheilende Verfügbarkeit: Die Echtzeit-Clusterüberwachung löst bei Auftreten von Knotenanomalien automatisch ein Failover aus und gewährleistet so die Verfügbarkeit rund um die Uhr für geschäftskritische, agentenbasierte KI-Workflows.



3. Einheitliches API-Gateway für eine schnellere KI-Entwicklung

Das MotusAI-API-Gateway für den Unternehmensbereich optimiert die Modellbereitstellung und den Zugriff für interne Entwicklungsteams:

Nahtloser Modellwechsel ohne Programmieraufwand: OpenAI-kompatible APIs ermöglichen es Entwicklern, Open-Source- und kommerzielle Modelle anzubinden, zu testen und zwischen ihnen zu wechseln, ohne den Anwendungscode neu schreiben zu müssen. Dadurch bleibt die Flexibilität gewahrt und eine Anbieterabhängigkeit wird vermieden.



OpenAI-kompatible APIs ermöglichen es Entwicklern, Open-Source- und kommerzielle Modelle anzubinden, zu testen und zwischen ihnen zu wechseln, ohne den Anwendungscode neu schreiben zu müssen. Dadurch bleibt die Flexibilität gewahrt und eine Anbieterabhängigkeit wird vermieden. Unterstützung für Kontexte mit einer Million Token: Die native Verarbeitung langer Kontexte ermöglicht komplexe Dokumentenanalysen, fortgeschrittene Schlussfolgerungen und die automatisierte Codegenerierung.

4. Präzise Unternehmensführung und geringere Kosten

MotusAI bietet durchgängige Transparenz im Betrieb, um die Verschwendung von Rechenressourcen zu vermeiden.

Echtzeit-Einblicke in die Leistungsfähigkeit: Interaktive Dashboards ermöglichen die Überwachung von Latenz, Token-Durchsatz und Cache-Effizienz anhand von Echtzeit-Kennzahlen zu TTFT, TPS und Cache-Treffern und unterstützen Teams dabei, die Servicequalität zu bewerten und die Rechenauslastung zu optimieren.

Interaktive Dashboards ermöglichen die Überwachung von Latenz, Token-Durchsatz und Cache-Effizienz anhand von Echtzeit-Kennzahlen zu TTFT, TPS und Cache-Treffern und unterstützen Teams dabei, die Servicequalität zu bewerten und die Rechenauslastung zu optimieren. Dynamische Ressourcenbündelung: Durch eine fein abgestufte GPU-Partitionierung und eine intelligente Planung über verschiedene Workloads hinweg wird die Hardware-Effizienz maximiert, wodurch die Auslastung in Benchmark-Tests von 68,9 % auf 95,7 % gesteigert wurde.

Durch eine fein abgestufte GPU-Partitionierung und eine intelligente Planung über verschiedene Workloads hinweg wird die Hardware-Effizienz maximiert, wodurch die Auslastung in Benchmark-Tests von 68,9 % auf 95,7 % gesteigert wurde. Isolierung bei Mehrmandantenumgebungen und Kostenverrechnung: Administratoren setzen Abteilungsquoten durch, steuern den Zugriff und legen interne Abrechnungssätze fest, um die Rechenschaftspflicht bei den Ausgaben zu stärken. Durch das Herausfiltern redundanter Anfragen können Unternehmen ihre jährlichen Betriebskosten für Token um 30 % bis 50 % senken.



Weltweit erfolgreich im Einsatz

MotusAI führt KI-Workloads in Unternehmens- und kommerziellen Produktionsumgebungen auf den weltweiten Märkten aus:

Finanzdienstleistungen: Ein ausländisches Fintech-Unternehmen hat seine bestehende Plattform durch MotusAI auf acht GPU-Servern ersetzt und damit nutzungsabhängige Token-Dienste mit zentraler Steuerung für die interne Risikoanalyse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften ermöglicht.

Ein ausländisches Fintech-Unternehmen hat seine bestehende Plattform durch MotusAI auf acht GPU-Servern ersetzt und damit nutzungsabhängige Token-Dienste mit zentraler Steuerung für die interne Risikoanalyse und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften ermöglicht. GPU-Cloud-Anbieter: Ein japanischer Cloud-Anbieter betreibt seine Kernplattform auf MotusAI und bietet mehr als 30 Unternehmenskunden gemeinsam genutzte GPU-Ressourcen sowie durchgängige Workflows für Training und Inferenz an.

Ein japanischer Cloud-Anbieter betreibt seine Kernplattform auf MotusAI und bietet mehr als 30 Unternehmenskunden gemeinsam genutzte GPU-Ressourcen sowie durchgängige Workflows für Training und Inferenz an. NeoCloud-Betreiber: Ein südostasiatischer Anbieter entschied sich für die integrierte Hardware- und Softwarelösung von KAYTUS anstelle eines internationalen Mitbewerbers und nutzte dabei die in MotusAI integrierten Multi-Tenancy- und Abrechnungsfunktionen.



"Unternehmen benötigen nicht nur mehr GPUs - sie benötigen die Möglichkeit, Token-Dienste zuverlässig zu verwalten, abzuwickeln und zu skalieren", sagte Darren Cox, GM von KAYTUS Europe. "MotusAI schließt die Lücke zwischen Hardware und Token-Betrieb und ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten sicher in ihren eigenen Rechenzentren zu betreiben."

Die Zukunft der Unternehmens-KI in großem Maßstab vorantreiben

Mit MotusAI ermöglicht KAYTUS eine sichere Produktion mit hohem Durchsatz vor Ort und unterstützt Unternehmen dabei, sensible Daten zu schützen, unabhängig von Cloud-APIs zu arbeiten und die GPU-Auslastung weiter zu steigern. Die weiterentwickelte MotusAI-Plattform ermöglicht es Unternehmen weltweit, agentenbasierte KI sicher und effizient einzusetzen und zu skalieren.

Über KAYTUS

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