DAX Prognose für Montag, 21.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.685 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der Index das Tageshoch. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich Schwäche ein. Zwar hat sich der DAX im Handelsverlauf immer wieder erholen können, die Entlastungsbewegungen wurden aber immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt. Gegen Mittag verschärften sich die Rücksetzer; die Schwäche hat sich bis zum Abend fortgesetzt. Am Freitag wurde ein deutlicher Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Erst nachbörslich gelang es den Bullen den Index zu stabilisieren und wieder moderat aufwärtszuschieben. Der DAX formatierte bei 25.343 Punkten den Tages- Wochenschluss.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Gedrückte Stimmung - verunglückter Verfallstag: Der DAX verabschiedete sich nach spürbaren Xetra-Verlusten bei 25.343 Punkten ins Wochenende. Das Markt-Sentiment befindet sich mit einem CNN Fear - Greed Index von 29 ("Fear") im Angst-Bereich, was kurzfristig Gegenbewegungen begünstigen kann.

Neutrale Charttechnik - umkämpfte Zonen: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart steht die Ampel auf Neutral . Für eine nachhaltige Erholung muss der DAX die eng beieinanderliegenden Hürden aus SMA20 und SMA50 (25.528-25.561 Punkte) überwinden; unterhalb droht ein Test des Vorwochentiefs und des offenen GAPs bei 25.101 Punkten.

Setups für Montag (21.09.): Der vorbörsliche Pivot-Punkt liegt bei 25.479 Punkten . Long (55 - Wahrscheinlichkeit): Bei Stabilität über 25.479 Punkte liegen die nächsten Etappenziele bei 25.568/70, 25.830 und maximal bis 26.055 Punkten. Short (45 - Wahrscheinlichkeit): Unter 25.479 Punkten drohen Abgaben Richtung 25.309/07, 25.174/72 und übergeordnet bis 24.845 Punkten.



Der DAX aktuell startete am Freitagmorgen bei 25.685 Punkten in den vorbörslichen Handel. Bereits in den Morgenstunden formierte der Index sein Tageshoch. Mit Eröffnung des Xetra-Handels stellte sich jedoch spürbare Abgabeneigung ein. Zwar gab es im Handelsverlauf immer wieder Erholungsversuche der Bullen, diese Erholungsbewegungen wurden von Marktteilnehmern jedoch konsequent für Gewinnmitnahmen genutzt.

Gegen Mittag verschärften sich die Rücksetzer deutlich; die Schwäche hielt bis zum Handelsende an, sodass ein spürbarer Xetra-Tagesverlust verbucht werden musste. Erst im nachbörslichen Handel gelang den Bullen eine Stabilisierung und eine moderate Erholung. Der DAX verabschiedete sich schließlich bei 25.343 Punkten in den Tages- und Wochenschluss....

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