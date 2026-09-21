BÖRSE AKTUELL: Trump und Xi im Schatten geopolitischer Spannungen (21.09.2026)

In unserem aktuellen Marktbericht zur Börse fassen wir die wichtigsten makroökonomischen Entwicklungen, Rohstofftrends und weltweiten Marktveränderungen zusammen. Erfahren Sie in den aktuellen Börsen News, wie Fed-Äußerungen, geopolitische Ereignisse und Zinsentscheidungen die globalen Finanzmärkte bewegen.

Makroökonomie - Geldpolitik ??

USA (Fed): Neel Kashkari von der Federal Reserve betonte, dass die Inflation in den USA weiterhin auf zu hohem Niveau verharrt. Dies unterstreicht die gewohnt hawke (restriktive) Haltung der US-Währungshüter. Parallel warnt die Bank of America vor dem Risiko einer Ertrags-Neubewertung am kurzen Ende der Zinskurve.

Neel Kashkari von der Federal Reserve betonte, dass die Inflation in den USA weiterhin auf zu hohem Niveau verharrt. Dies unterstreicht die gewohnt hawke (restriktive) Haltung der US-Währungshüter. Parallel warnt die Bank of America vor dem Risiko einer Ertrags-Neubewertung am kurzen Ende der Zinskurve. Europa (Frankreich): Haushalts- und Finanzsorgen in Frankreich trieben die Risikoprämie für französische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2012.

Haushalts- und Finanzsorgen in Frankreich trieben die Risikoprämie für französische Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit 2012. Australien (RBA): Alle vier Großbanken Australiens erwarten nun eine Zinserhöhung der RBA auf 4,60 - womöglich bereits auf der kommenden Sitzung am 29. September. Dies stärkt den Australischen Dollar und rückt das Land in den Fokus der Devisenmärkte.

Alle vier Großbanken Australiens erwarten nun eine Zinserhöhung der RBA auf 4,60 - womöglich bereits auf der kommenden Sitzung am 29. September. Dies stärkt den Australischen Dollar und rückt das Land in den Fokus der Devisenmärkte. China: Das chinesische Finanzministerium verkaufte 10-jährige Staatsanleihen zu einer Rendite von 1,6626 %.

Rohstoffe: Sorgen vor Lieferengpässen kühlen ab ???

Laut Berichten von JPMorgan bleiben die Öllieferungen im Nahen Osten trotz des Ausfalls einer saudi-arabischen Pipeline überraschend stabil. Diplomatie-Hoffnungen im Vorfeld des anstehenden US-China-Gipfels mildern globale Angebotsängste zusätzlich.

Gold - Silber: Der Goldpreis korrigiert unter dem Druck des strammen Fed-Kurses leicht nach unten. Agrar-Rohstoffe wie Weizen profitieren hingegen von positiven Signalen aus den Handelsgesprächen in New York.

Aktuelle Notierungen: Gold: ~4.352 USD (-0,58 %) Silber: ~65,98 USD (-0,34 %) WTI-Öl: ~94,34 USD (-1,18 %) Brent-Öl: ~102,11 USD (-1,08 %) Kupfer: ~14.553 USD (+0,53 %) Weizen: ~724,58 USD (+1,61 %)...



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