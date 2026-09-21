Mainz (ots) -Zehn Content-Creator, zwei Teams, eine eigens geschaffene Spielwelt mitten in den schottischen Highlands: In "Terrain - Battle of the Flags" lädt Torge Oelrich alias Freshtorge zu einem abenteuerlichen Outdoor-Strategy-Game ein. Die neue zehnteilige ZDFneo-Show startet am Donnerstag, 24. September 2026, um 20.00 Uhr mit den ersten drei Folgen im ZDF-Streaming-Portal. In ZDFneo sind die ersten beiden Folgen am selben Abend um 23.45 Uhr und 0.10 Uhr zu sehen.In dem Format treten Lézan, CastCrafter, Wichtiger, Felikah, Rosemondy, CrispyRob, Helge Mark, Merleperle, Kaan und Starletnova in zwei Fünferteams gegeneinander an. Über mehrere Tage müssen sie gegnerische Flaggen erobern und zugleich die eigenen verteidigen. Wer am Ende die meisten Flaggen in seinen Besitz gebracht hat, gewinnt.Gaming trifft auf Abenteuer in den schottischen Highlands"Terrain - Battle of the Flags" ist das bislang größte Showprojekt von Freshtorge. Es entstand anlässlich des 20-jährigen Jubiläums seines YouTube-Kanals. Gemeinsam mit der Produktionsfirma Roses are Blue entwickelte Torge Oelrich das Konzept, das Gaming-Mechaniken, taktisches Teamspiel und Outdoor-Abenteuer verbindet. In der weitläufigen Natur Schottlands sind Überblick, Mut und Zusammenhalt gefragt.Torge Oelrich: "Ich freue mich riesig, dass aus meiner Idee jetzt tatsächlich 'Terrain - Battle of the Flags' entstanden ist: Wir holen Gamer und Creator heraus aus dem Netz und lassen sie ein Computerspiel in der Realität spielen, mitten in den schottischen Highlands. Was dann dort passiert, hat mich komplett begeistert. Es ist so echt, so spannend und so unglaublich unterhaltsam geworden. Genau das hatte ich mir vorgestellt, nun ist es sogar noch eine Nummer größer geworden. Und ich bin mir sicher: Gerade die junge Generation, die mit diesen Creator großgeworden ist, kommt davon genauso wenig los wie ich."Neue Kameratechnik sowie zusätzliche Inhalte auf YouTube und TwitchAuch technisch geht die Show neue Wege. Die Teilnehmer filmen einen großen Teil des Geschehens selbst und tragen zusätzlich spezielle Kamerasysteme, die in eigens entwickelte Westen integriert sind. So entsteht eine Visualität, die an Videospiele erinnert und das Publikum unmittelbar an Angriffen, Verteidigungsmanövern und taktischen Entscheidungen teilhaben lässt.Begleitend zur Show im ZDF-Streaming-Portal und in ZDFneo erscheinen die Folgen auf einem eigenen YouTube-Kanal. Dort gibt es auch zusätzliche Inhalte rund um die Show zu sehen. Außerdem wird das Format auf dem ZDF-Twitch-Kanal aufgegriffen. Hier können Twitch-Zuschauer gemeinsam mit den Stream-Hosts Splashbrudda und Maxim live die neuen Folgen schauen, Prognosen abgeben und von immer wieder zugeschalteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch tiefere Einblicke bekommen. Damit wird "Terrain - Battle of the Flags" über die lineare Ausstrahlung und das Streaming-Angebot hinaus plattformübergreifend verlängert.KontaktBei Fragen erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrainbattleoftheflags) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de und unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Weitere Informationen sowie ein Audio-Interview mit Torge Oelrich sind in der Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/terrain-battle-of-the-flags)zu finden.- "Terrain - Battle of the Flags" bei YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDi3STfRZ59FUycHLRxuC6A)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6355809