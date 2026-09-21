Vaduz (ots) -Rund 3'000 zufällig ausgewählte Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren erhalten in den kommenden Tagen eine Einladung zur Teilnahme an der Erhebung SoFiLe. Die Befragung erfasst erstmals umfassend die sozialen und finanziellen Lebensbedingungen der Bevölkerung in Liechtenstein. Die Ergebnisse schaffen eine fundierte Grundlage für öffentliche Diskussionen sowie politische und gesellschaftliche Entscheidungen.Ergänzung zu bestehenden StatistikenWährend Register- und Verwaltungsdaten bereits Informationen zu Demografie oder der finanziellen Situation der Haushalte liefern, zeigen sie nicht, wie Menschen ihre Lebenssituation selbst einschätzen und welche Erfahrungen sie im Alltag machen. SoFiLe schliesst diese Lücke, indem die Bevölkerung direkt zu ihrer Situation befragt wird. Die Ergebnisse der Befragung werden mit bestehenden Verwaltungsdaten verknüpft, wodurch zusätzliche wichtige Informationen gewonnen werden und gleichzeitig die Belastung für die Teilnehmenden reduziert werden kann.Verschiedene Lebensbereiche im BlickDie Erhebung umfasst Themen wie Gesundheit, finanzielle Situation, Arbeitsbedingungen, gesellschaftlichen Zusammenhalt, Vertrauen in Institutionen sowie Wohn- und Lebensbedingungen. Damit lassen sich nicht nur einzelne Bereiche, sondern auch Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten der Lebenssituation analysieren.Teilnahme und DatenschutzDie Teilnahme erfolgt primär online und dauert insgesamt rund 30 Minuten. Alternativ ist ein kostenloses Telefoninterview möglich. Unabhängig davon, wie die ausgewählten Personen ihre persönliche Situation einschätzen, ist die Teilnahme von entscheidender Bedeutung. Jede einzelne Antwort trägt dazu bei, ein möglichst vollständiges und aussagekräftiges Bild der Lebensbedingungen in Liechtenstein zu erhalten.Sämtliche Angaben werden vertraulich behandelt, unterliegen dem Statistikgeheimnis und werden ausschliesslich für statistische Zwecke verwendet. Die Ergebnisse werden so publiziert, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Haushalte oder Personen möglich sind.Internationale VergleichbarkeitSoFiLe basiert auf der europäischen Erhebung EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) und ermöglicht damit Vergleiche mit anderen europäischen Ländern. Gleichzeitig wird die Erhebung an die Besonderheiten Liechtensteins angepasst.Ergebnisse ab Frühjahr 2028Die Ergebnisse werden nach der Auswertung voraussichtlich im Frühjahr 2028 veröffentlicht. Erstmals wird damit eine umfassende Datengrundlage mit internationalen Vergleichsmöglichkeiten zu den sozialen und finanziellen Lebensbedingungen der Bevölkerung in Liechtenstein zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizFranziska Frick, Leiterin Amt für StatistikT +423 236 64 67Franziska.Frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942444