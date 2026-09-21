Berlin (ots) -Die Selbsthilfevereinigung DCCV e.V. hat das diesjährige Stipendium "Patientenorientierte Forschung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (POF)" an Prof. Dr. med. Jan de Laffolie vom Universitätsklinikum Marburg/Gießen vergeben. Der Verband unterstützt damit ein Forschungsvorhaben zur Frage, welche Auswirkung die Nutzung eines KI-gestützten Chat-Bots auf die Selbstwirksamkeit von Betroffenen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) hat. Verbessert sich dadurch Wissen rund um die CED und die eigene gesundheitliche Versorgung und damit auch das Leben mit CED?Das Stipendium ist mit maximal 50.000 Euro dotiert und fördert Projekte der direkt patient*innenorientierten Forschung oder Versorgungsforschung bei CED. Dabei sollen Fragen der Diagnostik, Therapie oder Prophylaxe oder Fragen der Förderung von Gesundheit, Lebensqualität oder Wohlbefinden bei CED thematisiert werden.Das Forschungsvorhaben kurz erklärtDas Forschungsprojekt "MeetCED - Medizinisch evaluierter und trainierter KI-Chat-Bot für Patientinnen und Patienten sowie Angehörige mit CED zur Stärkung des Patient Empowerment" entwickelt und evaluiert einen medizinisch trainierten, deutschsprachigen KI-Chat-Bot. Dieser soll verlässliche, verständliche und alltagsnahe Informationen zu Diagnostik, Therapie, Ernährung, Schule/Beruf, Impfungen, psychosozialen Fragen, zum Reisen und zur Versorgung bereitstellen und damit die Gesundheitskompetenz, Selbstwirksamkeit und das subjektive Betreuungsgefühl verbessern. Verglichen wird dabei in einer sogenannten randomisierten kontrollierten Studie eine Gruppe, die diesen Chat-Bot für Fragen rund um ihre eigene Erkrankung nutzen kann, mit einer weiteren Gruppe, die keinen Zugang zu dem Chat-Bot hat. Das Stipendium wurde auf dem bundesweiten Arzt-Patienten-Seminar der DCCV im Rahmen des Medizin-Kongresses "Viszeralmedizin 2026" vergeben.Es geht weiter: DCCV-Stipendium 2027Für das Jahr 2027 schreibt die DCCV das mit 25.000 Euro dotierte "Ludwig-Demling-Forschungsstipendium" der DCCV, gestiftet durch die Falk Foundation e. V. (Freiburg) aus. Bewerbungen können bis zum 15. April 2027 eingereicht werden. Weitere Informationen unter: www.dccv.de/stipendien.In über 30 Jahren Forschungsförderung hat die DCCV bisher rund 1,45 Millionen Euro an Forschungsgeldern zur Verfügung gestellt.Bildunterschrift: Birgit Kaltz (Stellvertretende DCCV-Vorsitzende), Stipendiat Prof. de Laffolie und Prof. Andus (v.l.n.r.)Was sind CED?CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Die wohl verbreitetsten Formen sind Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Beide Erkrankungen äußern sich oft in einer erhöhten Stuhlfrequenz, (blutigen) Durchfällen, mitunter starken Schmerzen und zahlreichen weiteren Symptomen, die die Lebensqualität der Betroffenen sehr stark einschränken können. CED sind nicht heilbar. Entgegen früheren wissenschaftlichen Vorstellungen handelt es sich bei CED nicht um Autoimmunerkrankungen, sondern um eine immunvermittelte Erkrankung sowie um eine Darmbarrierestörung. Weitere Informationen zu den Erkrankungen, ihren Ursachen und dem Leben damit finden Sie unter: www.dccv.de/betroffene-angehoerige/.Die Deutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e.V. (DCCV e.V.)Die DCCV ist der unabhängige Selbsthilfeverband für die über 600.000 Menschen mit CED in Deutschland. Ihre zentralen Aufgaben sind die persönliche Beratung, das Vermitteln von umfangreichen, verständlichen Informationen zum Leben mit CED, die Vertretung der Betroffenen-Interessen in Politik und Öffentlichkeit sowie Unterstützung bei sozialrechtlichen Fragen inklusive eines Rechtsschutzes für die 24.000 ordentlichen Mitglieder vor deutschen Sozialgerichten. www.dccv.dePressekontakt:Dennis Stephan / Marika VetterReferat Öffentlichkeitsarbeit und MedienDeutsche Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung e. V.Inselstr. 110179 BerlinTel.: +49 (0)30 2000 392 - 30,E-Mail: presse@dccv.deInternet: www.dccv.deOriginal-Content von: DCCV / Morbus Crohn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71483/6355819