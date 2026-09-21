Lange ist es her, dass der Österreicher Robert Kalina, damals Banknotendesigner bei der Oesterreichischen Nationalbank, die ersten Euro-Banknoten entworfen hat (die kamen 2002 in Umlauf). Um kein Land zu bevorzugen, setzte er damals auf fiktive Bauwerke und bewusst neutrale Motive. Das fanden manche dann auch etwas langweilig. Nun wird der grundsätzliche Designgedanke weiterverfolgt, das neutrale Prinzip aufgebrochen... und das finde ich wohl nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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