München (ots) -- "History's Greatest Machines mit Dolph Lundgren": Neue Doku-Reihe des HISTORY Channels über technische Innovationen, die Geschichte schrieben - von der Druckerpresse über das Ford Model T bis zur Saturn-V-Rakete- Deutsche TV-Premiere der achtteiligen Doku-Reihe ab 28. September immer montags um 20:15 Uhr auf dem HISTORY Channel sowie auf Abruf- Erste Episode bereits ab heute, 21. September, als Preview auf Abruf verfügbar- Dolph Lundgren führt als Moderator durch die Doku-Reihe und fungiert zudem als Executive Producer. Der Schauspieler studierte Chemieingenieurwesen.Schauspieler, Kampfsportler und Chemieingenieur: Dolph Lundgren, bekannt aus Filmen wie "Rocky IV", "Masters of the Universe" und "The Expendables", absolvierte ein Studium des Chemieingenieurwesens, lange bevor er eine erfolgreiche Filmkarriere einschlug. In der neuen HISTORY-Channel-Doku-Reihe "History's Greatest Machines mit Dolph Lundgren" widmet er sich nun als Moderator und Executive Producer jenen technischen Innovationen, die den Lauf der Geschichte nachhaltig geprägt haben."Ich habe einen Großteil meiner Karriere damit verbracht, Geschichten zu erzählen. Gleichzeitig hat mich aber schon immer die Wissenschaft dahinter fasziniert - die Frage, wie Dinge funktionieren. Diese Doku-Reihe bringt beide Leidenschaften zusammen", so Dolph Lundgren.Mit "History's Greatest Machines mit Dolph Lundgren" zeigt der HISTORY Channel ab dem 28. September 2026 immer montags um 20:15 Uhr eine neue Doku-Reihe über bedeutende Errungenschaften der Technikgeschichte - von revolutionären Erfindungen bis hin zu Luft- und Raumfahrttechnik. Die acht Folgen, die als deutsche TV-Premiere zu sehen sind, stehen zudem auf Abruf zur Verfügung, die erste Episode bereits ab heute (21. September).Immer wieder haben technische Innovationen den Lauf der Geschichte entscheidend geprägt. Ob die Druckerpresse, das Ford Model T, die ersten Personal Computer oder die Saturn-V-Rakete - die Reihe beleuchtet die Entwicklung bedeutender Maschinen der Geschichte und zeigt, wie technische Erfindungen und ingenieurwissenschaftliche Entwicklungen den Verlauf weltgeschichtlicher Ereignisse beeinflusst haben und bis heute Technik und Alltag verändern. Archivmaterial, Experteninterviews und Rekonstruktionen ordnen die vorgestellten Maschinen in ihren technischen und historischen Kontext ein.Weitere Episoden widmen sich unter anderem Tarnkappenflugzeugen, legendären Spionagegeräten sowie Maschinen der Superlative. Dabei reicht die Bandbreite vom größten jemals gebauten Frachtflugzeug - der Antonov An-225 - über das Überschallflugzeug Concorde und die NASA-Sonde Parker Solar Probe bis zum Apple II, einem der ersten erfolgreichen Personal Computer."History's Greatest Machines mit Dolph Lundgren" wurde von Superluna Studios in Zusammenarbeit mit 3BMG für den HISTORY Channel produziert. Executive Producer der Reihe sind Johnny Gould (Superluna Studios), Ross Weintraub und Reinout Oerlemans (3BMG), Dolph Lundgren sowie Mary E. Donohue und Michael Stiller für den HISTORY Channel. Als Showrunner fungiert David Carr.Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.Pressekontakt:Hearst Networks Germany GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@hearstnetworks.comwww.history.dewww.crimeandinvestigation.dewww.hearstnetworks.deOriginal-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55632/6355827