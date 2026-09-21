KI-Chatbots werden von vielen Menschen auch für Finanztipps genutzt. Eine britische Studie zeigt allerdings, dass das sehr gefährlich sein kann. KI steht mittlerweile auch in Sachen Finanzberatung bei vielen Menschen hoch im Kurs. Doch sind die Finanztipps von KI-Chatbots auch gut? Laut einer Studie des Technologieunternehmens Saturn eher nicht. Populäre KI-Modelle wie ChatGPT, Claude, Copilot, Grok und Gemini lieferten demnach bei Finanzfragen im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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