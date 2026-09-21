FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sei wie von ihm erwartet kein Wendepunkt für die Anlagestory gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist allerdings optimistischer als bisher für das kommende Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET

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