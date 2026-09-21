KI hat die Einstiegschancen von Absolvent:innen auf dem Arbeitsmarkt deutlich verschlechtert. Laut einem Arbeitspapier der US-Statistikbehörde verdienten etwa Informatik-Student:innen nach ihrem Abschluss seit dem ChatGPT-Start weniger. Auch wenn in den vergangenen Monaten viele Tech-Konzerne tausende Mitarbeiter:innen entlassen haben - zu den befürchteten ganz großen Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt durch KI ist es noch nicht gekommen. Allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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