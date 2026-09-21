Mainz (ots) -
Mittwoch, 7. Oktober 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... International
Zielfahnder jagen Phantom
Ein Mann wird nachts von Räubern in seinem Haus attackiert. Es stellt sich heraus: Einer der Täter wird bereits europaweit gesucht. Er ging den Fahndern schon mehrfach durchs Netz.
Mysteriöser Dreifachmord
Ein deutscher Gastronom, sein Sohn und eine Mitarbeiterin werden in Spanien erschossen. War es ein Raubmord? Das Werk eines Auftragskillers? Oder steckt etwas anderes dahinter?
Rätsel um tote Brüder
In Deutschland beginnt ein rätselhafter Fall, der bis nach Tschechien führt: Im Abstand von 16 Monaten werden zwei tote Neugeborene gefunden. Der DNA-Test enthüllt: Es sind Brüder.
Reise ins Ungewisse
Ein 19-jähriger Niederländer bricht zu einer Reise auf. Seine Familie erhält nur wenige, rätselhafte Nachrichten. Schließlich verliert sich seine Spur in Frankreich.
Schlimmer Verdacht
Ein mysteriöser Vermisstenfall beschäftigt die Schweizer Polizei seit Jahren. Inzwischen befürchten die Ermittler, der Mann könnte einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6355843
Mittwoch, 7. Oktober 2026, 20.15 Uhr
Aktenzeichen XY... International
Zielfahnder jagen Phantom
Ein Mann wird nachts von Räubern in seinem Haus attackiert. Es stellt sich heraus: Einer der Täter wird bereits europaweit gesucht. Er ging den Fahndern schon mehrfach durchs Netz.
Mysteriöser Dreifachmord
Ein deutscher Gastronom, sein Sohn und eine Mitarbeiterin werden in Spanien erschossen. War es ein Raubmord? Das Werk eines Auftragskillers? Oder steckt etwas anderes dahinter?
Rätsel um tote Brüder
In Deutschland beginnt ein rätselhafter Fall, der bis nach Tschechien führt: Im Abstand von 16 Monaten werden zwei tote Neugeborene gefunden. Der DNA-Test enthüllt: Es sind Brüder.
Reise ins Ungewisse
Ein 19-jähriger Niederländer bricht zu einer Reise auf. Seine Familie erhält nur wenige, rätselhafte Nachrichten. Schließlich verliert sich seine Spur in Frankreich.
Schlimmer Verdacht
Ein mysteriöser Vermisstenfall beschäftigt die Schweizer Polizei seit Jahren. Inzwischen befürchten die Ermittler, der Mann könnte einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6355843
© 2026 news aktuell