München (ots) -Mit 90 Angeboten beteiligt sich der Bayerische Rundfunk am diesjährigen Jugendmedientag von ARD, ZDF und Deutschlandfunk am 11. November. Von "Abendschau" über "In höchster Not" bis "Wir in Bayern": Die Redaktionen vieler bekannter Sendungen und Formate machen mit. Ab Mittwoch, 23. September, können Lehrkräfte ihre Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe anmelden.Angebote im BR, in den Schulen und im WebDie Schülerinnen und Schüler sind zu Veranstaltungen in den Studios und Redaktionen des BR in Augsburg, München, Nürnberg und Regensburg eingeladen. Außerdem geben BR-Journalistinnen und -Journalisten in allen Regierungsbezirken Workshops in Schulen, und es gibt Livestreams zum Schwerpunktthema des diesjährigen Jugendmedientags: "repeat oder reset - Social Media neu denken".Jugendredaktion gestaltet LivestreamsAn den Livestreams wirken die Schülerinnen und Schüler als Mitglieder einer Jugendredaktion auch aktiv mit: Sie testen für die Sendungen alternative Social-Media-Plattformen, drehen Videos über ihren Alltag mit Sozialen Medien und bereiten sich auf Debatten mit Expertinnen und Experten vor.Schwerpunktthema Social MediaViele der angebotenen Workshops greifen ebenfalls das Thema Social Media auf: So erfahren die Jugendlichen vom Team des TikTok-Kanals "Literally", wie sie in kurzen TikToks über Bücher sprechen können. BR-Journalistinnen und -Journalisten von Investigativ-Formaten auf Instagram und TikTok zeigen, wie sie an ihre Informationen kommen und Themen auswählen. Und unter der Überschrift "Wie TikTok dein Gehirn hackt" lernen die Schülerinnen und Schüler, den TikTok-Algorithmus zu durchschauen, Manipulation zu erkennen und selbstbestimmt zu entscheiden, wem und was sie auf TikTok glauben.Praktische Workshops mit Kamera und MikroDie Medienprofis des BR machen außerdem nachvollziehbar, wie ihr Arbeitsalltag aussieht, etwa als Regionalkorrespondentin oder Nachrichtenredakteur: Die Jugendlichen recherchieren, überprüfen Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt und wählen Themen aus, sie texten und können sich selbst vor und hinter der Kamera ausprobieren. Bei der BR-Bergretter-Dokuserie "In höchster Not" sind die Schülerinnen und Schüler in der Social-Media-Redaktion und im Schnitt für die neue Staffel im Einsatz.Gemeinsamer bundesweiter Aktionstag aller öffentlich-rechtlichen SenderAuch ZDF und Deutschlandlandfunk beteiligen sich in diesem Jahr erstmals am Jugendmedientag, den die ARD 2019 ins Leben gerufen hat. Der deutschlandweite Aktionstag richtet sich an Schulklassen ab der 8. Jahrgangsstufe. Im vergangenen Jahr haben mehr als 6.500 Schülerinnen und Schüler aus Bayern teilgenommen.Das gesamte Programm ist unter www.jugendmedientag.net bereits online. Buchungen sind ab Mittwoch, 23. September, 15 Uhr, möglich.Pressekontakt:BR-PressestelleTina PetersenE-Mail: tina.petersen@br.deTel. +49 (0)89 5900-10564www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6355858