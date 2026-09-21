Token-Aktien | Coinbase: SEC schiebt Aktie an | Novo: Unter Druck | VW: Reißleine gezogen
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|Krypto trifft Börse: SEC bringt Aktien auf die Blockchain - Coinbase, Robinhood und Circle steigen
|© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDie neue Krypto-Regel der SEC könnte Krypto-Plattformen einen Milliardenmarkt eröffnen. Die Aktien von Coinbase, Robinhood und Circle profitieren bereits Enthaltene...
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|Coinbase Gebühren: Was ein Kauf wirklich kostet, und wo der Spread versteckt ist
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|Coinbase, Robinhood, Circle könnten laut Analysten zu den frühen Gewinnern der Tokenized-Stock-Initiative der SEC zählen
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|Coinbase-Aktie im Check am 20.09. (11:28 Uhr): Meine aktuelle Lageeinschätzung
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|AKTIE IM FOKUS: Novo Nordisk unter Druck - Mittelfristziele enttäuschen
| KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Novo Nordisk sind zu Wochenbeginn während des Kapitalmarkttages in London zwischenzeitlich um fast acht Prozent auf 260 Kronen abgesackt. Damit landeten...
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|12:42
|GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 285 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die vom Spezialisten für Diabetes-...
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|Novo Nordisk aims to launch more than 5 blockbuster drugs
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|Novo Nordisk A/S: Novo's CagriSema delivers superior weight loss versus tirzepatide in REIMAGINE 5 trial
|CagriSema 1.0 mg/1.0 mg achieved superior weight loss of 12.4%* versus tirzepatide 5 mg of 9.1%* and non-inferior HbA1c reduction at week 60 in adults with type 2 diabetes in REIMAGINE 5.CagriSema 1.0...
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|Novo stock falls 6%: new blockbuster drugs plan, $23B sales target fails to impress
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|Volkswagen delivers profit warning after €10bn write-down
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|Volkswagen-Krise eskaliert: Zehntausende Beschäftigte streiken
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|Weltrekord im VW ID. Buzz: 445 Tage, 92 Länder, 99.767 km - null Pannen
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|GCOTY Awards 2027: Kampf der Kompakten - Schlägt der Geely E2 den ID. Polo?
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|Aktien Frankfurt: Dax steigt - Sinkende Ölpreise und Vorgaben aus Asien treiben
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die anhaltende Entspannung am Ölmarkt hat dem Dax am Montag Gewinne beschert. Die Ölpreise standen zum Wochenstart weiter unter Druck und gaben den vierten Handelstag in Folge...
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