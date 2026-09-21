Hamburg (ots) -So optimieren Sie den internen Freigabeprozess Ihrer TexteEin Dauerbrenner unter den schwierigen internen Abläufen: die Freigabe Ihrer Texte und Beiträge für die interne und externe Kommunikation. Das kostet häufig Nerven und vor allem viel Zeit. Doch dieser oft mühsame Wege durch die Instanzen des Unternehmens lässt sich beschleunigen und schlanker gestalten. Und zwar so, dass Sie selbst diesen Prozess souverän begleiten und sich das Steuer nicht aus der Hand nehmen lassen.Optimierung der internen Freigabeprozesse für eine effiziente Kommunikation"Der Text ist ganz gut, aber mir gefällt der Einstieg noch nicht." Schreiben Sie auch mehr für interne Freigeber als für die eigentliche Zielgruppe? Verlieren Sie durch die ständige Diskussion über Textpassagen Zeit und Motivation? In diesem Webinar erläutert Textprofi Sabine Krippl, mit welchen Techniken Sie den internen Freigabeprozess optimieren und welche Rolle die Begleitkommunikation spielt.Diskussionen über Texte basieren oft auf dem persönlichen Bauchgefühl. Auch Führungskräfte nutzen diesen Prozess, um darüber die eigenen Vorlieben umzusetzen. Das alles schadet dem Ziel: Denn je mehr Menschen an einem Text herumkritisieren, desto schlechter wird am Ende das Ergebnis. Im schlimmsten Fall geht der Text an der eigentlichen Zielgruppe vorbei, da in den vorangegangenen Diskussionen alle Beteiligten nur auf ihre eigenen Wünsche fixiert waren.Wer den Prozess der Freigabe steuern will, sollte strategisch vorgehen und die eigene Kompetenz verdeutlichen. Sabine Krippl zeigt viele Beispiele aus Ihrem eigenen Beratungsalltag und liefert Ihnen Techniken, wie Sie die Position im Driver Seat behalten.Programm:- Geschickte Formulierungen für eine Begleit-Mail: Klare Aufforderungen formulieren- Mit Vorher-Nachher Varianten arbeiten: Fachansprechpartner gezielt einbinden- Textpassagen kommentieren: Den roten Faden erklären- Varianten anbieten: Mutige Lösungen erleichtern- Den Hut aufbehalten: Kommentarfunktion statt Änderungsmodus nutzen- Die eigenen Ziele definieren: Sich für die richtigen Passagen einsetzen- Umfangreiche Texte managen: Klare Rollenverteilung einfordernAlle Teilnehmenden können während des Webinars eigene Fragen an die Referentin stellen. Zusätzlich gibt es im Anschluss die Präsentationsfolien als Skript.Das Webinar richtet sich an Profis aus der internen und externen Unternehmens- oder Marketingkommunikation, die wiederkehrend mit langen, umständlichen oder ineffizienten Abstimmungswegen zu tun haben und diesen Prozess für alle Beteiligten optimieren möchten.Unsere Expertin Sabine Krippl ist neben Ania Dornheim die Gründerin der Kommunikationsberatung textwende. Seit über 20 Jahren setzen sich beide dafür ein, dass die Texte deutscher Unternehmen verständlicher, lebendiger und individueller werden. Bei ihren Seminaren ist der praktische Nutzen für die Seminar-Teilnehmer das oberste Ziel. Selbst komplexe Sachverhalte präsentieren sie anschaulich und humorvoll.Key Facts- Termin: Dienstag, 1. Dezember 2026, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem DurchführungsterminPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6355874