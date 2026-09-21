Köln (ots) -Im neuen "Trash Battle" spielt der Rapper Money Boy Mülltrenner und Nichttrenner zugleich und nimmt gemeinsam mit der Initiative "Mülltrennung wirkt" einige der hartnäckigsten Irrtümer rund um Gelbe Tonne und Gelben Sack auseinander, wie z.B. Mülltrennung bringt doch nichts, am Ende wird sowieso alles verbrannt.Kaum ein Alltagsthema bringt so viele Irrtümer hervor wie die Mülltrennung. Manche werden seit Jahren weitererzählt, obwohl sie längst widerlegt sind. Die Initiative "Mülltrennung wirkt" und der Rapper Money Boy machen daraus nun einen modernen Mythos-Check - als Rap-Battle zwischen dem überzeugten Mülltrenner "Recycling Man" und dessen selbstbewusstem, aber schlecht informiertem Alter Ego "Mr. Money"."Mülltrennung war noch nie my cup of tea!Ich überlasse das den anderen, what's up, OG!"- heißt es bei Mr. Money, dem Nichttrenner.Im "Trash Battle" tritt Money Boy gegen sich selbst an: Auf der einen Seite steht der lässige Nichttrenner, der an verbreitete Vorurteile glaubt. Auf der anderen Seite sein zunehmend genervter Gegenspieler, der mit Fakten, Reimen und korrekter Mülltrennung dagegenhält. Go-Live der Social Media-Kampagne war der 14. September 2026 mit einem Teaser. Am 21. September 2026 geht das Main-Video online.- Gesamter Kampagnenzeitraum: 14. September bis 4. Oktober 2026- Bespielung der Social-Media-Plattformen der Initiative auf Instagram (https://www.instagram.com/muelltrennungwirkt/), Facebook (https://www.facebook.com/muelltrennungwirkt.de/), TikTok (https://www.tiktok.com/@muelltrennungwirkt?lang=de-DE) und YouTube (https://www.youtube.com/@muelltrennungwirkt) sowie des Instagram-Kanals des Künstlers (https://www.instagram.com/therealmoneyboy/)- Agentur: Performance One (Mannheim)Wenn der innere Nichttrenner das Mikrofon übernimmt: Zur Kooperation zwischen Künstler und InitiativeMoney Boy nähert sich dem Thema nicht als klassischer Umweltbotschafter. Stattdessen überspitzt er die Ausreden, Halbwahrheiten und alltäglichen Denkfehler, die viele kennen:"Ich bin kein Rapper, doch ich hab den Yolo Swagger -werfe in den Gelben Sack einen Joghurtbecher. Swish!""Mülltrennung ist lowkey eine swaggy Aktivität, die man easy in seinen Alltag integrieren kann. Es ist für unsere ganze community wichtig, Wertstoffe möglichst lange im Kreislauf zu halten und die neighborhood crispy clean zu keepen", sagt Sebastian Meisinger aka Trap-Rap-Pionier Money Boy. Auf die Frage, warum die Kollaboration zwischen ihm als Künstler und "Mülltrennung wirkt" gut funktioniert, ergänzt der Musiker: "Im Hip-Hop wird auch viel Trash produziert und recycelt. Das war ein guter Ansatz."Mit der Kooperation will "Mülltrennung wirkt" Menschen erreichen, die sich von klassischen Informationsangeboten rund um Recycling wenig angesprochen fühlen. Die Zusammenarbeit mit Money Boy übersetzt diese Aufklärung in ein junges Storytelling."Müllmythen klingen oft harmlos, können aber konkrete Folgen haben. Money Boy erreicht mit Humor, Zuspitzung und seinem eigenen Sprachstil Menschen, die wir mit klassischen Informationsformaten nicht immer erreichen - deshalb ist diese kreative Kollaboration mit Money Boy für uns ein neuer und wichtiger Weg in der Kommunikation", sagt Axel Subklew, Sprecher der Initiative "Mülltrennung wirkt". "Dabei bleibt die Botschaft klar: Richtig getrennte Verpackungen sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wertvolle Rohstoffe im Kreislauf bleiben können."Mülltrennung ist "unser aller Business, man!"Am Ende des Battles bleibt auch der selbsternannte Nichttrenner nicht unbeeindruckt, wenn sein Alter Ego - Recycling Man - sagt:"Wer den Wertstoff nicht ehrt, ist den Euro nicht wertIch glaub', irgendwas läuft bei dem Boy da verkehrtWer den Müll nicht trennt, der liegt nicht im Trend!Mülltrennung ist unser aller Business, man!Deshalb trenn ich meinen Müll sehr gewissenhaftMülltrennung wirkt, das ist keine Wissenschaft!"Hier geht's zum Trash Battle mit Money Boy: Main VideoBildmaterial und die Pressemitteilung zum Download sowie weitere Informationen zum Thema richtige Mülltrennung finden Sie unter: www.mülltrennung-wirkt.de/presseÜber "Mülltrennung wirkt""Mülltrennung wirkt" ist eine Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Die dualen Systeme organisieren mit ihren Dienstleistern aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen. Grundlage für ihre Arbeit ist das Verpackungsgesetz. An der bundesweiten Initiative "Mülltrennung wirkt" sind aktuell zehn duale Systeme beteiligt. Gemeinsam wollen sie über richtige Abfalltrennung und Recycling von Verpackungen aufklären, mit Irrtümern und Müllmythen aufräumen und möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren.Pressekontakt:Pressebüro "Mülltrennung wirkt"c/o Maria MarbergMobil: +49 (0)175 59 64 229presse@muelltrennung-wirkt.deAxel Subklew, Sprecher der Initiative "Mülltrennung wirkt"Tel.: +49 (0)2203 50 26 414 | Mobil: +49 (0)178 24 46 547subklew@muelltrennung-wirkt.deOriginal-Content von: Initiative "Mülltrennung wirkt", übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142102/6355892