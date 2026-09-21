Die CMD von Kontron hat die mittel- bis langfristige Wachstumsstory stärker konturiert. Das Management stellte Edge AI und Physical AI als zunehmend wichtige strategische Schicht über seinem Hardware-, Connectivity- und Software-Stack vor, während die tiefere Partnerschaft mit Ennoconn/Foxconn Zugang zu Technologien, Fertigungsmöglichkeiten, breitere Vertriebskanäle und Vorteile in der Lieferkette bietet. Die Hauptwachstumssäulen, nämlich Transportation, Software (KontronOS), Defense, Physical AI und 5G NADs, bilden den Hauptweg zu den Ambitionen für 2030. Mit konturierten Zielen für 2030, einer verbesserten Gewinnvisbilität und potenziellen Wachstumsmöglichkeiten über die derzeit quantifizierten Initiativen hinaus, betrachten wir Kontron weiterhin als attraktiv positioniert für nachhaltiges profitables Wachstum. BUY. Unser Kursziel von 35,00 EUR bleibt unverändert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
© 2026 mwb research