Bei VW wird es nicht langweilig - eine Negativmeldung folgt auf die nächste. Darunter leidet die VW-Vorzugsaktie deutlich. Die Kurserholung nach der Zustimmung des Aufsichtsrats zum Sanierungspaket war nur von kurzer Dauer. Eine erneute Ertragsanpassung führte anschließend wieder zu deutlichen Kursverlusten. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei rund 76 €. Hier stellt sich die Frage: Wie glaubwürdig ist die Jahresprognose noch? Gewinnprognose gesenkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de