Die Siemens-Energy-Aktie zeigt sich heute wieder freundlicher und legt bislang rund +1,8% auf 142,68 € zu. Noch wichtiger als das Tagesplus ist aber, dass sich der Kurs eine zuletzt umkämpfte Marke zurückholen konnte. Die Lage hellt sich wieder auf Nach den schwächeren Handelstagen zuletzt ist die heutige Bewegung zunächst ein positives Zeichen. Die Aktie notiert wieder über dem Bereich um 140 €, der zuletzt mehrfach als Unterstützung gedient hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de