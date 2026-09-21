Die Deutz-Aktie hat seit dem Verlaufstief im Juni eine beeindruckende Rallye von rund +55% hingelegt und zuletzt sogar Kurse oberhalb von 13 € erreicht. In meiner letzten Analyse hatte ich oberhalb von 10,85 € eine Auflösung des damaligen Abwärtstrends und weiteres Potenzial favorisiert - genau dieses Szenario ist aufgegangen. Nach dem jüngsten Rücksetzer auf 12,14 € stellt sich nun allerdings die Frage: Wo bietet sich nach der starken Rallye ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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