Paramount und Kalifornien verhandeln über Strafen, den Verkauf von Miramax und die Zukunft von CNN. Während die Aktie von Warner Bros. Discovery durch die Decke geht, ist der 110-Milliarden-Deal noch lange nicht sicher. Paramount Skydance und die kalifornische Justiz nähern sich einer Einigung im Streit um die 110 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery. Die Börse reagierte bereits: Die Aktie von Warner Bros. Discovery sprang am Montag vorbörslich um sieben Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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