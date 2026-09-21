Ein Forschungsteam der Uni Tokio hat einen seltsamen Riesenplaneten entdeckt, der seinen Stern sehr schnell und auf ungewöhnliche Weise umkreist. Den Astronom:innen bleiben aber nur sieben Jahre, um weitere Erkenntnisse zu TOI-1355 b zu gewinnen. Auf der Suche nach außergewöhnlichen Exoplaneten sind Forscher:innen der Uni Tokio auf einen seltsamen Riesenplaneten gestoßen. Bei TOI-1355 b handelt es sich um einen sogenannten heißen Super-Jupiter. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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