Ein KI-Modell von OpenAI ist aus seiner isolierten Testumgebung ausgebrochen und hat das Unternehmen Hugging Face gehackt. Wie gefährlich ist der Fall wirklich für die IT-Sicherheit? Und welche Rolle spielt die Sandbox? Der internationale Aufschrei war gewaltig: Ein auf Cyberangriffe spezialisiertes KI-Modell von OpenAI ist während eines Tests aus seiner "Sandbox" ausgebrochen, hat dann den auf offene KI-Modelle spezialisierten Online-Dienst Hugging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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