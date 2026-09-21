Berlin (ots) -24.09. bis 28.09.2026 | Haus des RundfunksDer Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) öffnet vom 24. bis 28. September 2026 seine Türen zum "House of Podcast". Nach den ersten beiden erfolgreichen Festivalausgaben erwartet das Publikum auch in diesem Jahr wieder eine exklusive Auswahl an Podcast-Events live im Haus des Rundfunks. Mit dabei sind u.a."Musste Durch - mit Levi & Fabi", "eat.READ.sleep", "Schreiben & Schreddern", "Kim & Klaus", "Berlin Sounds Inside", "Unser Sandmännchen", "Im Visier " sowie eine Sneak Peek in die neue "LEGION"-Staffel. Infos zu allen Live-Shows sowie zu den Tickets gibt es auf houseofpodcast.de. (https://www.rbb-online.de/podcasts/houseofpodcast/)Robert Skuppin, rbb-Programmdirektor: "Nach zwei erfolgreichen Ausgaben öffnen wir das Haus des Rundfunks wieder für Podcast-Fans aller Generationen. Mit bekannten Hosts, besonderen Gästen und exklusiven Einblicken wird aus dem Hören ein gemeinsames Live-Erlebnis."Talk, True Crime, StorytellingGastgeber Marc-Uwe Kling hat Eva Schulz (Deutschland3000) für seinen Podcast "Schreiben & Schreddern" (radioeins vom rbb) eingeladen. Es geht um Timing und Twists, die finale Fassung und den berühmten Flow.Ein Blick hinter die Kulissen der Kreativität! Am 24. September live im Großen Sendesaal des rbb.Am 25. September zeigen TV-Moderatorin Kim Fisher und Klaus Wowereit, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin, mit ihrem Podcast "Kim & Klaus" (rbb 88.8 vom rbb), wie viel Spaß sie am gemeinsamen Talken haben. Kuriose Anekdoten, Gossip, Stadtgeschehen, serviert mit einer Prise Glamour.Für die Anhänger:innen des erfolgreichen Doku-Podcasts "LEGION" (rbb, NDR und Undone)gibt es am 25. September eine exklusive Sneak Peek in die neue Staffel, die im Herbst startet. Das LEGION-Team hat dafür an einem Ort recherchiert, an dem gerade der teuerste Traum der Welt gebaut wird: eine Zukunftsvision für Milliarden.Am 26. September öffnet das "House of Podcast-Kinderzimmer" seine Tür für alle kleinen und großen Fans von "Unser Sandmännchen" (rbb), "Mimi Sandmädchen" (rbb) und dem "Ohrenbär" (rbb). Die Gäste erwartet ein buntes Kinderprogramm, beim "Ohrenbär" gibt es eine Zirkusgeschichte mit Schauspieler Boris Aljinovic, der aus "Gut, dass es Dr. Mumpitz gibt" liest.Im Kleinen Sendesaal des rbb geht es am 26. September weiter mit der ersten Berlin-Livefolge von "Musste Durch" (Fritz vom rbb), dem Podcast für Gen Z & Alpha mit den beiden TikTok-Stars Levi und Fabi.Lesung war gestern, heute ist "eat.READ.sleep." (NDR Kultur) live! Die Hosts des Bücherpodcasts Katharina Mahrenholtz und Daniel Kaiser liefern am 26. September eine kurzweilige Bühnen-Show rund ums Lesen. Interviewgast auf der Bühne ist diesmal Thomas Böhm, einer der "Literaturagenten" vom rbb.Interessierte sind am 26. September in den rbb-Erzählsalon eingeladen. Gemeinsam wird eine Folge des Podcast "Der Bruch - Frauen zwischen Ost und jetzt" (rbb) gehört und anschließend gibt es mit den Macher:innen und Protagonistinnen Raum für eigene Geschichten aus der Zeit vor und nach der Wende.Der Sonntag (27.9.) steht beim "House of Podcast" traditionell im Zeichen von True Crime. Janna Falkenstein und Florian Prokop erforschen im rbb24-Format "Crime History" (rbb) wahre Kriminalfälle aus der Zeit der Weimarer Republik, als Berlin die Hauptstadt des Verbrechens war. Die Hosts Uwe Madel und Elvira Siebert haben sich für ihren Podcast "Im Visier - Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg" (rbb) die Staatsanwältin Anette Bargenda eingeladen, um über den "Fall Ulrike" zu sprechen.Ebenfalls am 27. September gibt es den Musiktalk "Berlin Sounds Inside" (radio3 vom rbb) mit Anja Caspary. Für das "House of Podcast" verlässt sie ihr Studio und geht auf die Live-Bühne, zusammen mit DJ-Ikone Westbam.Wer sich mit Politik auseinandersetzen möchte, kann dies am Sonntag gemeinsam mit Linda Zervakis und den Korrespondent:innen aus dem ARD-Hauptstadtstudio bei "Berlin Code" (ARD) im Studio 14 in der rbb Dachlounge tun.Weitere InformationenIm Rahmen von "House of Podcast" bringt der rbb auch wieder die Podcast-Branche zusammen. Bekannte Protagonist:innen und Akteur:innen der deutschen Podcast-Szene diskutieren am 28. September aktuelle Entwicklungen und teilen ihre Visionen für einen immer bedeutender werdenden Markt.Das rbb Fernsehen überträgt viele der "House of Podcast"- Shows vom Tage kurz nach Mitternacht live on tape. Im Anschluss stehen diese in der ARD Mediathek zum Abruf bereit. Zudem können sie auch im Laufe der kommenden Wochen in ARD Sounds und überall dort, wo es Podcasts gibt, abgerufen werden.Pressekontakt:rbb Kommunikationprogrammpresse@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6355912