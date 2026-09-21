Eine Umfrage zufolge wollen sich 70% der Erwerbstätigen mit dem Altersvorsorgedepot befassen. Fast drei Viertel der Befragten betrachten eine persönliche Beratung als wichtig oder sogar sehr wichtig. Vor allem Beschäftigte unter 30 Jahren haben den Wunsch, sich beraten zu lassen. Wie die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der DEV zeigt, stehen viele Erwerbstätige dem geplanten neuen Förderproudkt im Zuge der Altersvorsorgereform offen gegenüber. Sieben von zehn Befragten möchten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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