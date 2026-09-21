Der DAX startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Nach dem großen Verfallstag am Freitag scheint der deutsche Leitindex wie befreit zu sein. Weitere Faktoren schieben den Kursanstieg des Index an.Einmal mehr steht der Ölmarkt im Fokus. Zu Wochenbeginn setzt sich der bereits zuletzt zu beobachtende Preisrückgang fort. Brent-Öl nähert sich mit großen Schritten der Marke von 100 US-Dollar. Das letzte Verlaufshoch im Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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