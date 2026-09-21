ams OSRAM Aktie macht heute einen Freudensprung. Aktuell steht ein Plus von 16,4% zu Buche (19,97 CHF, SWX, 10:51 Uhr, 21.09.) - und nimmt damit das von der Deutschen bank im Rahmen der Quartalszahlen angehobene Kursziel in einem Schwung. Warum? Es gibt technologische Erfolgsmeldungen - und dann auch noch im KI-Bereich. Es winken riesige Ersparnisse für die KI-Rechenzentren. Bisher sah es bei ams OSRAM nach einer "schönen" Transformationsstory aus: Randbereiche zu Gunsten geringerer Verschuldung abgegeben, Fokussierung auf Marge. So wie man es heutzutage öfters bei "in die Jahre gekommenen Konzernen" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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