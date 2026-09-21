DJ EZB bereitet Anlage von Eigenmitteln in tokenisierter Form vor

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet sich darauf vor, künftig einen kleinen Teil ihrer Eigenmittel in tokenisierten Assets auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) anzulegen. Wie die EZB mitteilte, will sie dabei praktische Erfahrungen als Investorin zu sammeln und institutionelles Fachwissen bei der Nutzung von DLT an den Finanzmärkten aufbauen. Das Eigenmittelportfolio ist ein nicht-geldpolitisches Portfolio, das der EZB Erträge zur Finanzierung von Betriebsausgaben liefert, ausgenommen jene, die mit der Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben zusammenhängen.

Tokenisierung bezeichnet den Prozess der Ausgabe oder Darstellung von Vermögenswerten in Form digitaler "Token", die üblicherweise in DLT-Netzwerken erfasst werden. Für Wholesale-Finanzmärkte birgt diese Technologie das Potenzial, Transaktionen schneller und effizienter zu gestalten, indem sie mehrere Schritte im Lebenszyklus eines Vermögenswerts - von der Emission und dem Handel bis hin zur Abwicklung, Verwahrung und Verwaltung - bündelt und durch Smart Contracts sowie die Entwicklung innovativer Lösungen ermöglicht.

Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Eurosystems, Zentralbankgeld fit für das digitale Zeitalter zu machen. Schlüsselelemente dieser Strategie sind Pontes, die am Montag eingeführte Lösung des Eurosystems zur Abwicklung tokenisierter Vermögenswerte in Zentralbankgeld, sowie die Appia-Initiative, die eine Blaupause für ein tokenisiertes Finanzökosystem in Europa liefern soll.

Tokenisierte Finanzmärkte entwickeln sich neben dem Aufbau neuer DLT-basierter Marktinfrastrukturen stetig weiter. Durch direkte Investitionen wird die EZB Erfahrungen aus erster Hand über den gesamten Anlagezyklus hinweg sammeln, einschließlich der Handelsausführung, der Abwicklung, der Systeme und der Aktivitäten im Portfoliomanagement. Die Käufe werden über Pontes in Zentralbankgeld abgewickelt.

Die anfänglichen Investitionen werden sich auf in Euro denominierte Wertpapiere konzentrieren, die von Zentralregierungen, Regionalregierungen, staatlichen Agenturen und europäischen supranationalen Institutionen des Euroraums begeben werden. Sobald die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen sind, will das EZB-Direktorium die operativen Details und den Zeitplan der Investitionen festlegen und dabei die Entwicklungen bei tokenisierten Emissionen sowie das breitere tokenisierte Finanzökosystem in Europa berücksichtigen.

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September 21, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

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