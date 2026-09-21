Berlin (ots) -Digitale Hörbücher und Bücher spielen eine immer größere Rolle im Alltag vieler Menschen und nehmen neben anderen Formen der digitalen Unterhaltung einen immer wichtigeren Platz ein. Allein beim Streaming-Dienst BookBeat wurden seit dem Launch 2015 über alle Märkte hinweg mehr als 1,5 Milliarden Stunden Hörbücher gehört und eBooks gelesen. Spitzenreiter sind dabei die Autorinnen J.K. Rowling und Lucinda Riley.Die BookBeat-Gruppe meldet mehr als 1,2 Millionen zahlende Nutzer*innen. In allen zehn Märkten kommen in rasantem Tempo neue Kund*innen hinzu, die das Wachstum der gehörten und gelesenen Stunden beschleunigen. BookBeat-Nutzer*innen verbringen über alle Märkte im Schnitt ca. eine Million Stunden täglich mit dem Streaming-Dienst, insgesamt erreichte BookBeat Ende August 2026 den Meilenstein von 1,5 Milliarden gehörten und gelesenen Stunden seit dem Launch 2015."1,5 Milliarden Stunden - das ist eine wirklich überwältigende Zahl. Diese Stunden wurden mit Büchern und Hörbüchern von mehr als 200.000 Autor*innen und von weit mehr als 10.000 Verlagen verbracht. In nur zwei Jahren haben wir die gesamte Stundenzahl, die unsere Nutzer*innen mit Büchern verbracht haben, um mehr als 50% gesteigert. Das sagt etwas darüber aus, welch wichtigen Platz Bücher im täglichen digitalen Konsum der Menschen einnehmen, sowohl in Deutschland als auch international. Und natürlich wäre das nicht ohne die unglaubliche Bandbreite an Büchern zu erreichen, die wir in Zusammenarbeit mit all den Hörbuch- und Buch-Verlagen anbieten können", sagt Niclas Sandin, CEO der BookBeat-Gruppe.Mit dem Anstieg der gehörten Stunden gibt es auch immer mehr Autoren und Autorinnen, deren Werke die Marke von 10 Millionen Hörstunden überschreiten. Die Liste der meistgehörten Autoren und Autorinnen über alle Märkte und Sprachen hinweg wird angeführt von J. K. Rowling und Lucinda Riley. Das bisher meistgehörte Buch aller Zeiten auf BookBeat ist "Harry Potter und der Orden des Phönix", und auch die anderen Bücher der Reihe haben es in die Top Ten geschafft. Ebenfalls unter den Top Ten sind "Fourth Wing" und "Iron Flame" von Rebecca Yarros sowie "Der Gesang der Flusskrebse" von Delia Owens.Autor*innen, die die 10 Millionen Stunden Marke auf BookBeat überschritten haben (über alle Sprachen und Märkte)*1. J.K. Rowling2. Lucinda Riley3. Lars Kepler4. Camilla Läckberg5. Rebecca YarrosDie 10 meistgehörten und meistgelesenen Hörbücher und Bücher auf Bookbeat (über alle Sprachen und Märkte)*1. Harry Potter und der Orden des Phönix - J.K. Rowling2. Harry Potter und der Feuerkelch - J.K. Rowling3. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - J.K. Rowling4. Harry Potter und der Halbblutprinz - J.K. Rowling5. Harry Potter und der Gefangene von Askaban - J.K. Rowling6. Harry Potter und der Stein der Weisen - J.K. Rowling7. Fourth Wing - Rebecca Yarros8. Iron Flame - Rebecca Yarros9. Harry Potter und die Kammer des Schreckens - J.K. Rowling10. Der Gesang der Flusskrebse - Delia OwensDie 5 beliebtesten Genres auf BookBeat*1. Krimi & Thriller2. Romane3. Romance4. Fantasy5. Sachbuch & Ratgeber* Basierend auf den aggregierten Nutzungsdaten aller BookBeat Kernmärkte: Schweden, Finnland, Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Niederlande, Norwegen, Dänemark und Großbritannien.Pressekontakt:Kathrin RüstigGeschäftsführerinBookBeat GmbHkathrin.ruestig@bookbeat.comOriginal-Content von: BookBeat GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133196/6355969