Mainz (ots) -
Woche 39/26
Mo., 21.9.
Bitte Programmänderung ab 19.25 Uhr beachten:
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Nach den Wahlen - Wie weiter in Bund und Ländern?
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 21. September 2026, 19.25 Uhr bis 21. September 2028
("WISO" entfällt. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Di., 22.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Machtbeben: CDU im Abstiegskampf (HD/UT)
Film von Nico Schmolke, Steffen Haug, Denise Jacobs
Kamera: Felix Korfmann
Deutschland 2026
Im Streaming: 22. September 2026, 18.00 Uhr bis 22. September 2031
("Dokumentation" streichen. Bitte auch für die Wiederholung am 23.9.2026 um 0.45 Uhr beachten.)
Woche 42/26
Sa., 10.10.
0.25 ZDFsportstudio live
Triathlon: Ironman-WM
Frauen und Männer
Bitte Ergänzungen beachten:
Moderation: Lena Kesting, Florian Zschiedrich
Expertin: Anne Haug
Woche 44/26
Di., 27.10.
20.15 ZDFsportstudio live
DFB-Pokal, 2. Runde
Borussia Dortmund - SV Werder Bremen
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Sven Voss
Experte: Christoph Kramer
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6355980
Woche 39/26
Mo., 21.9.
Bitte Programmänderung ab 19.25 Uhr beachten:
19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)
Nach den Wahlen - Wie weiter in Bund und Ländern?
Moderation: Shakuntala Banerjee
Im Streaming: 21. September 2026, 19.25 Uhr bis 21. September 2028
("WISO" entfällt. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)
Di., 22.9.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
20.15 Machtbeben: CDU im Abstiegskampf (HD/UT)
Film von Nico Schmolke, Steffen Haug, Denise Jacobs
Kamera: Felix Korfmann
Deutschland 2026
Im Streaming: 22. September 2026, 18.00 Uhr bis 22. September 2031
("Dokumentation" streichen. Bitte auch für die Wiederholung am 23.9.2026 um 0.45 Uhr beachten.)
Woche 42/26
Sa., 10.10.
0.25 ZDFsportstudio live
Triathlon: Ironman-WM
Frauen und Männer
Bitte Ergänzungen beachten:
Moderation: Lena Kesting, Florian Zschiedrich
Expertin: Anne Haug
Woche 44/26
Di., 27.10.
20.15 ZDFsportstudio live
DFB-Pokal, 2. Runde
Borussia Dortmund - SV Werder Bremen
Bitte Ergänzungen beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Sven Voss
Experte: Christoph Kramer
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6355980
© 2026 news aktuell