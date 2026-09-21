Mainz (ots) -Wie die CDU auf den anhaltenden Aufstieg der AfD, auf sinkende Zustimmungswerte und auf die Landtagswahlen in diesem Jahr reagiert - das zeigt die zweite Staffel der ZDF-Doku-Reihe "Inside CDU". Ab Dienstag, 22. September 2026, 18.00 Uhr, sind vier neue Folgen im ZDF-Streaming-Portal zu sehen, in denen die CDU aus nächster Nähe durch das politisch herausfordernde Jahr 2026 begleitet wird. Zudem sendet das ZDF am Dienstag, 22. September 2026, 20.15 Uhr, die aktuelle Dokumentation "Machtbeben: CDU im Abstiegskampf", die vom Ringen der Union um ihre politische Zukunft berichtet - zwischen Regierungsverantwortung, wachsender Unzufriedenheit und der Frage, ob das Modell Volkspartei noch trägt.Für die CDU stellt sich eine grundsätzliche Frage: Warum gelingt es ihr trotz Regierungsverantwortung und eigener Reformprojekte nicht, neues Vertrauen zu gewinnen? Und wie groß ist inzwischen die Distanz zwischen Bundespolitik und gesellschaftlicher Stimmung? In der ZDF-Doku "Machtbeben" blicken die Autoren Nico Schmolke, Steffen Haug und Denise Jacobs nicht nur in die Parteizentrale, sondern vor allem in die Länder - im Mittelpunkt stehen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.Exklusive Einblicke in das Innenleben der ParteiFür die zweite Staffel von "Inside CDU" erhielt das Autorenduo Steffen Haug und Denise Jacobs erneut exklusive Einblicke in das Innenleben der Partei und ihre Entscheidungsprozesse. Die Dreharbeiten führten vom CDU-Parteitag in Stuttgart über Wahlkämpfe in den Ländern bis zu den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Im Fokus stehen sowohl bekannte Gesichter der Bundespolitik als auch Akteurinnen und Akteure aus den Landesverbänden. Die Staffel begleitet unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, den ehemaligen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und seine Nachfolgerin Franziska Hoppermann, Staatsminister Philipp Amthor sowie Christiane Schenderlein, die vom Kanzleramt ins Gesundheitsministerium wechselte. Darüber hinaus richtet die Serie ihren Blick unter anderem auf Manuel Hagel in Baden-Württemberg, begleitet Gordon Schnieder in Rheinland-Pfalz sowie Sven Schulze in Sachsen-Anhalt.Die erste Staffel von "Inside CDU" (https://www.zdf.de/dokus/inside-cdu-102) steht seit dem 2. Mai 2025 im ZDF-Streaming-Portal zur Verfügung. In fünf Folgen gibt sie Einblicke in den vergangenen Bundestagswahlkampf der Partei.KontaktBei Fragen zu "Inside CDU" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "Inside CDU" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/insidecdu) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "Inside CDU" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/inside-cdu-102)- Presseinformation zu "Inside CDU" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/inside-cdu-2)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6355979