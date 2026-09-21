Novo stürzt an der Börse ab, trotz milliardenschwerer Wachstumspläne bis 2035. Der Grund: Ein Patent-Ablauf, der das Geschäftsmodell bedroht, und ein übermächtiger Rivale namens Eli Lilly. Die Aktien von Novo, dem früheren Novo Nordisk, sind am Montag zeitweise um sieben Prozent eingebrochen, nachdem der dänische Pharmakonzern beim Capital Markets Day in London neue Wachstumsziele vorgestellt hatte. Bis 2030 sollen mehr als fünf Medikamente mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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