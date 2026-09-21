Düsseldorf (ots) -Henkel baut gesellschaftliches Engagement zum 150. Jubiläum aus- Globaler Ausbau der Bildungsinitiative Forscherwelt anlässlich des 150. Jubiläums von Henkel mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe bis 2030- Neues MINT-Bildungszentrum in Düsseldorf-Holthausen sowie weitere internationale MINT-Labore geplant- Langfristig sollen in Düsseldorf und Umgebung mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche jährlich erreicht werden- Schwerpunkt auf frühe Förderung von Naturwissenschaften und Technik sowie Zugang zu Bildungsangeboten für Kinder und JugendlicheHenkel baut in den nächsten Jahren sein Bildungsengagement deutlich aus und plant unter anderem die Errichtung eines neuen MINT-Bildungszentrums an seinem Hauptsitz in Düsseldorf-Holthausen. Mit dem Projekt schafft das Unternehmen einen dauerhaft in der Stadt verankerten außerschulischen Lern- und Begegnungsort für Kinder, Jugendliche und Familien und entwickelt zugleich seine erfolgreiche Bildungsinitiative "Henkel Forscherwelt" weiter.Anlässlich seines 150-jährigen Jubiläums stärkt Henkel die Forscherwelt am Hauptsitz und weltweit. Neben dem neuen Zentrum in Düsseldorf-Holthausen sollen bis Ende 2030 vier weitere Forscherwelt-Labore weltweit entstehen. Hinzu kommen mobile Forscherwelt-Angebote in sechs zusätzlichen Ländern. Für das Gesamtprojekt investiert Henkel bis 2030 einen zweistelligen Millionenbetrag.Mit der Forscherwelt fördert Henkel seit 2011 frühe MINT-Bildung. Die Initiative gibt es bereits in über 20 Ländern, und bis heute haben mehr als 130.000 Kinder weltweit daran teilgenommen. Die Zahl der Länder, in denen die Forscherwelt aktiv ist, soll nun auf über 30 erweitert werden."Neugier und Entdeckergeist sind wichtige Voraussetzungen für Lernen und Innovation. Mit der Forscherwelt möchten wir Kinder ermutigen, Fragen zu stellen, Dinge auszuprobieren und eigene Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig wollen wir dazu beitragen, dass hochwertige Bildungsangebote möglichst vielen jungen Menschen offenstehen - unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem sozialen Umfeld", sagt Dr. Simone Bagel-Trah, Schirmherrin der Forscherwelt und Vorsitzende des Aufsichtsrats sowie des Gesellschafterausschusses von Henkel."Mit dem Ausbau unserer Forscherwelt-Initiative möchten wir in Düsseldorf sowie an weiteren internationalen Standorten noch mehr Kindern und Jugendlichen ermöglichen, Naturwissenschaften, Technik und Innovation praktisch zu erleben. Unser Ziel ist es, dabei auch junge Menschen zu erreichen, die bislang nur eingeschränkten Zugang dazu haben. Das Projekt ist Teil der langfristigen gesellschaftlichen Verantwortung, die wir im Rahmen unseres 150-jährigen Firmenjubiläums und darüber hinaus übernehmen. Denn Bildung ist eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft - und genau hier möchten wir dauerhaft einen Beitrag leisten. Gerade die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studien belegen die Bedeutung von Investitionen in Bildungsangebote", sagt Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel.Beitrag zur Bildungslandschaft DüsseldorfsDas geplante Zentrum in Düsseldorf soll als offener, außerschulischer Lernort die Düsseldorfer Bildungslandschaft ergänzen. Es wird in unmittelbarer Nachbarschaft zum Henkel-Werksgelände im Düsseldorfer Stadtteil Holthausen entstehen. Zunächst richtet sich das öffentliche Angebot dort vor allem an Familien mit Kindern im Grundschulalter sowie an Grundschulen. Es soll ganzjährig, auch während der Ferien, zur Verfügung stehen. Vormittags können Kinder im Rahmen des Schulunterrichts experimentieren und naturwissenschaftliche Zusammenhänge praktisch erleben. Nachmittags und in den Ferien sind Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien vorgesehen. Das Programm soll stufenweise auf weiterführende Schulen und die Berufsorientierung ausgeweitet werden und langfristig mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche pro Jahr erreichen.Das MINT-Zentrum ist offen für Kooperationen mit Schulen, Ganztagseinrichtungen und sozialen Trägern und möchte so möglichst vielen jungen Menschen den Zugang zu MINT-Bildung öffnen."Düsseldorf ist ein innovativer Bildungs- und Wissensstandort. Projekte wie das neue MINT-Zentrum von Henkel leisten einen wichtigen Beitrag dazu, junge Menschen frühzeitig für Zukunftsthemen zu begeistern. Besonders begrüße ich den Anspruch, Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft den Zugang zu naturwissenschaftlicher Bildung zu erleichtern. Dies stärkt Chancengerechtigkeit, fördert Talente und kommt unserer gesamten Stadtgesellschaft zugute", sagt Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf.Über die ForscherweltDie Forscherwelt ist eine internationale Bildungsinitiative von Henkel, bei der Kinder wie "große Forscherinnen und Forscher" arbeiten und durch praktische Experimente sowie altersgerechte Lernformate naturwissenschaftliche Zusammenhänge entdecken. Seit ihrer Gründung im Jahr 2011 haben mehr als 130.000 Kinder weltweit an Angeboten der Forscherwelt teilgenommen. Die Initiative ist heute in mehr als 20 Ländern aktiv.Weitere Informationen finden Sie hier:Zum 150-jährigen Jubiläum investiert Henkel in MINT-Bildung und baut die Henkel-Forscherwelt weltweit aus (https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2026-09-18-henkel-plant-neues-mint-bildungszentrum-in-duesseldorf-fuer-mehr-als-10-000-kinder-und-jugendliche-pro-jahr-2242102)Pressekontakt:Kathrin BrokmeierHenkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/GermanyTelefon: +49-211-797-8605Email: press@henkel.comHanna PhilippsHenkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/GermanyTelefon: +49-211-797-3626Email: press@henkel.comOriginal-Content von: Henkel AG & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9537/6355996