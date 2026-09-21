Wuppertal (ots) -Thermomix entwickelt sein Ökosystem konsequent weiter: Mit dem neuen Cookidoo Assistant und der Rezept-Übersetzung erweitert Vorwerk das weltweit größte kuratierte Rezept-Portal um umfassende KI-Funktionen. Gleichzeitig führt das Unternehmen Arabisch als neue Menüsprache für den Thermomix TM7 ein - und erfüllt damit einen langjährigen Wunsch der Community.Vorwerk führt den KI-gestützten Cookidoo Assistant ein, einen persönlichen Kochassistenten, der eine Vielzahl von Fragen rund ums Kochen und zu Rezepten beantwortet und Menschen dabei unterstützt, noch intuitiver von der Rezept-Inspiration zum Kochen im Guided-Cooking zu gelangen. Der Assistent versteht gesprochene Alltagssprache und erleichtert damit den Zugang zu Inhalten von Cookidoo, hilft dabei, passende Rezepte zu finden, Optionen zu vergleichen, Mahlzeiten zu planen und Kochideen zu organisieren. Gemeinsam mit der neuen Rezept-Übersetzung ist dies der nächste Entwicklungsschritt für das Thermomix Ökosystem: Vorwerk gestaltet das Thermomix Rezept-Portal Cookidoo noch intuitiver, persönlicher und zugänglicher. Mit derselben Zielsetzung, Menschen, Rezepte und Kulturen enger miteinander zu verbinden, erweitert Thermomix zudem seine Sprachoptionen um Arabisch.Cookidoo ist das digitale Herz des Thermomix Ökosystems. Mit weltweit mehr als 100.000 gelingsicheren Rezepten - davon mehr als 12.000 auf Deutsch - unterstützt das Rezept-Portal dabei, kulinarische Inspiration zu finden, Mahlzeiten zu planen und mit Gelinggarantie zu kochen. Die neuen Cookidoo Benefits bauen genau auf diesem bewährten Fundament auf.Cookidoo Assistant erleichtert den Zugang zu Inspiration und PlanungCookidoo Assistant hilft Nutzerinnen und Nutzern dabei, schneller exakt die Inspirationen und Informationen zu finden, die sie im Alltag wirklich benötigen. Durch eine natürliche, dialogorientierte Interaktion wird die Rezeptsuche einfacher und intuitiver. Ob ein schnelles Familienessen, Rezeptideen auf Basis vorhandener Zutaten, Gerichte für bestimmte Ernährungsbedürfnisse oder Inspiration für Einladungen von Familie, Freundinnen und Freunden - der Assistent führt direkt zu passenden Cookidoo Rezepten. So dient er als direkter Zugang zur kuratierten Cookidoo Welt, verkürzt Suchzeiten und stärkt die Sicherheit bei alltäglichen Kochentscheidungen.Im Sinne der Vorwerk Direktvertriebsstruktur wurde der KI-gestützte Cookidoo Assistant seit Ende 2025 intensiv von ausgewählten Thermomix Repräsentantinnen und Repräsentanten getestet. Ihre Erfahrungen aus Erlebniskochen und Kundengesprächen haben maßgeblich dazu beigetragen, den Assistenten praxisnah weiterzuentwickeln und seinen Mehrwert im Alltag zu schärfen.Nach dieser erfolgreichen Testphase wird Cookidoo Assistant ab heute schrittweise für Kundinnen und Kunden ausgerollt.Rezept-Übersetzung macht die internationale Cookidoo Vielfalt zugänglicher und stärkt die CommunityWährend Cookidoo Assistant die Suche nach der richtigen Inspiration vereinfacht, geht die Rezept-Übersetzung weiter und setzt dort an, wo Nutzerinnen und Nutzer bereits ein passendes Rezept gefunden haben. In der Cookidoo Suche lässt sich das Land jederzeit wechseln, sodass auch jetzt schon original italienische, spanische oder andere internationale Rezepte in der jeweiligen Landessprache entdeckt werden können. Neu ist die Rezept-Übersetzung in der Cookidoo App, mit der sich authentische internationale Rezepte direkt in die eigene Sprache übertragen lassen, zunächst ausgewählte Sprachen sowie länderspezifische Rezepte auf Englisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Französisch. Dadurch erhalten Kundinnen und Kunden Zugang zu einem deutlich größeren Teil der internationalen Cookidoo Rezeptvielfalt in ihrer eigenen Sprache. Die Rezept-Übersetzung wird kontinuierlich weiterentwickelt und um zusätzliche Sprachen sowie weitere Rezepte ergänzt.Die Rezept-Übersetzung geht dabei über eine rein sprachliche Übersetzung hinaus. Sie erleichtert es, Rezepte, Traditionen und Esskultur über Ländergrenzen und Sprachräume hinweg erlebbar zu machen. Gleichzeitig stärkt sie die Verbindung innerhalb der weltweiten Thermomix Community und ermöglicht es, bekannte Gerichte neu zu entdecken und neue kulinarische Ideen über Guided-Cooking kennenzulernen.Arabisch erweitert die Menüsprache des Thermomix TM7Neben der Weiterentwicklung des Cookidoo Erlebnisses macht Vorwerk auch den Thermomix TM7 für arabischsprachige Nutzerinnen und Nutzer zugänglicher: Ab heute wird Arabisch als neue Menüsprache auf dem Thermomix TM7 verfügbar sein.Mit dieser Einführung reagiert Vorwerk auf eine langjährige Nachfrage aus der Thermomix Community. Als internationales Produkt mit bereits mehreren Sprachoptionen ergänzt der Thermomix TM7 damit eine Sprache, auf die viele Nutzerinnen und Nutzer seit Langem gewartet haben. Arabischsprachige Nutzerinnen und Nutzer können ab heute den Thermomix dadurch in einer vertrauten Sprache bedienen und das Kocherlebnis noch leichter in ihren Alltag integrieren.Die Auswahl von Arabisch für den Thermomix TM7 kann unabhängig von dem Land ausgewählt werden, in dem der Thermomix verwendet wird. Nach der Aktivierung wird die Benutzeroberfläche des Thermomix TM7 auf Arabisch angezeigt und an eine Rechts-nach-links-Darstellung angepasst. Die arabische Tastatur ermöglicht es, auf Arabisch zu tippen, Rezepte zu suchen und mit Guided-Cooking zu kochen.Zunächst startet Arabisch als Gerätesprache auf dem Thermomix TM7. Die arabischsprachige Cookidoo App sowie das entsprechende Web-Erlebnis befinden sich derzeit in Entwicklung und sollen bis Ende des Jahres folgen. Dieser stufenweise Roll-out ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, sofort von dem arabischen Thermomix Erlebnis zu profitieren, während das umfassendere arabische Cookidoo Erlebnis noch fertiggestellt wird. Bis dahin bleibt die Nutzung aller bereits verfügbaren Cookidoo Sprachen selbstverständlich möglich. Die Rezeptinhalte erscheinen dann weiterhin in ihrer Originalsprache, eingebettet in die arabische rechts-nach-links ausgerichtete Umgebung.Darüber hinaus werden mehr als 100 authentische Rezepte in arabischer Sprache auf Cookidoo verfügbar sein. Sie greifen kulinarische Inspirationen aus verschiedenen Ländern der arabischen Welt auf, darunter Marokko, Algerien, Syrien, Libanon, Saudi-Arabien, Irak, Tunesien und Ägypten. Damit erweitert Vorwerk das digitale Thermomix Kocherlebnis nicht nur um zusätzliche Inhalte, sondern auch um Gerichte, die Erinnerungen, Familienmomente, regionale Aromen und ein Gefühl von Heimat transportieren.Dr. Thomas Stoffmehl, CEO Vorwerk: "Thermomix hat sich schon immer durch die Ideen und Alltagserfahrungen seiner Community weiterentwickelt. Mit diesem bedeutenden Update machen wir das gesamte Ökosystem intelligenter, intuitiver und verbindender. KI-gestützte Entdeckung und Rezept-Übersetzung erleichtern den Zugang zu kuratierten Inhalten, während die lang ersehnte Einführung von Arabisch einen Wunsch aufgreift, den unsere Community mit großer Leidenschaft an uns herangetragen hat."Als Direktvertriebsunternehmen steht Vorwerk im engen Austausch mit seiner Community. Die Erfahrungen, Rückmeldungen und kulinarischen Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer sind ein zentraler Impulsgeber für die kontinuierliche Weiterentwicklung des Thermomix Ökosystems. Der Cookidoo Assistant, die Rezeptübersetzung und Arabisch für den Thermomix TM7 sind jeweils eigenständige Entwicklungen innerhalb des Ökosystems, die ein gemeinsames Ziel verbinden: Menschen den Weg von Inspiration und Planung hin zum Guided-Cooking zu erleichtern und zugleich vertraute wie neue kulinarische Traditionen leichter zugänglich, zubereitbar und teilbar zu machen.Pressekontakt:Vorwerk DeutschlandAnika Wichert, Telefon +49 (0) 202 564-1267Markus Laux, Telefon +49 (0) 202 564-1240thermomix@presse.vorwerk.deOriginal-Content von: Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170225/6356013