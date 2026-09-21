Berlin (ots) -Mit: Isabella M. Weber, Ökonomin, Buchautorin, "Antifaschistische Wirtschaftspolitik"Ines Schwerdtner, Bundesvorsitzenden der LinkenAndreas Audretsch, stellv. Fraktionsvorsitzender von Bündnis90/Die GrünenTim Klüssendorf, Generalsekretär der SPDModeration: Natascha Freundel, rbbAchtung, die Veranstaltung ist ausgebucht. Ein Livestream ist eingerichtet.Für Medienvertreter*innen steht ein begrenztes Kartenkontingent zu Verfügung, bitte wenden Sie sich an Leonie Hohmann, Suhrkamp, Presse, Email: hohmann@suhrkamp.deKurz nachdem feststand, dass Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt worden war, fragte Isabella M. Weber auf X: "Können wir jetzt endlich eine ernsthafte Diskussion über eine antifaschistische Wirtschaftspolitik führen?" Die Demokraten hätten die Auswirkungen der dramatisch gestiegenen Lebenshaltungskosten verkannt und so Trump mit seiner Ressentiment-Politik das Feld überlassen. Ihr Tweet ging viral und setzte eine weltweite Debatte in Gang.Wenn wir den weiteren Aufstieg der extremen Rechten verhindern wollen, so Weber in ihrem neuen Buch "Antifaschistische Wirtschaftspolitik" (Suhrkamp, 2026), brauchen wir eine Wirtschaftspolitik, bei der die Bedürfnisse und die Würde der Menschen im Mittelpunkt stehen. Wie könnten die Grundzüge einer solchen Politik aussehen - bezahlbare Güter des alltäglichen Bedarfs, demokratische Kontrolle der Konzernmacht, Kooperation statt Nationalismus? Darum geht es an diesem Abend.Eine Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag und der Urania Berlin.Das Buch erscheint am 13. Oktober, wir laden ein zur Berliner Buchpremiere.Antifaschistische Wirtschaftspolitik. Buch von Isabella M. Weber (Suhrkamp Verlag)Pressekontakt:Jannine Elaine HamiltonMobil +49-173-6096103jannine.hamilton@rosalux.orgOriginal-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/6356020